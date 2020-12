Blotter sig fuldstændigt

Realitystjernen Philip May kunne i januar lade sig hylde som vinder af 'Årets mandlige realitydeltager' ved Reality Awards for anden gang.

Han er kendt som en humørbombe uden lige og en mand, der som få kan starte en fest. Men han bærer også rundt på et traume fra fortiden. Som han tidligere har fortalt til Ekstra Bladet, lider han af PTSD, efter han så sine venner dø både før og under udsendelsen til Afghanistan. Og i den nye P3-podcast 'Krigens reality' blotter han sig fuldstændigt.

Han fortæller, at han har selvmedicineret sig med stoffer for at blive sine mareridt kvit, og kæreste Simone Hvenegaard fortæller, hvordan hun har oplevet ham græde om natten, eller hvordan hun har fundet ham nøgen i bruseren med vandet rindende over sig midt om natten.

Han blotter sig med andre ord fuldstændigt og lægger de sidste kort på bordet. Til Ekstra Bladet fortæller Philip May, at han er overvældet over den respons, han har fået på podcasten, der har taget fem-seks måneder at lave.

- Det har været fuldstændigt overvældende. Folk har taget helt vildt positivt imod det. Når man åbner sit hjerte og viser sig frem fuldstændigt sårbar, er det angstprovokerende. Det er jo ikke kun familien, du fortæller det til, siger han og fortsætter:

- Jeg har fået reaktioner, der fortæller, at det giver en bedre forståelse hos folk, der har misbrug eller PTSD inde på livet, og mange skriver, at de kan bruge min historie til noget. Jeg gjorde det jo egentlig selv af egoistiske grunde, det var en terapeutisk rejse for mig, og hvis jeg kunne inspirere bare én, ville det være godt, men i min indbakke har jeg virkelig fået meget respons.

En af de gravsten, der pryder hans krop. Foto: Anthon Unger

Lys for enden

I 'Krigens reality' fortæller han om morter-ulykken i Oksbøl, der kostede to af hans venner livet. I Afghanistan, hvor han skulle skyde med det våben, der slog hans venner ihjel, mistede han yderligere tre kammerater. På sin krop har han tatoveret gravsten for at mindes vennerne.

Han fortæller også om, hvordan han som udsendt soldat blev advaret mod sandstorme, da Taliban var kendt for at udnytte dem til at komme tæt på soldater uset - for derefter at kaste håndgranater. Den totale blotlæggelse har hjulpet Philip May til at rykke sig i positiv retning.

- Jeg kan mærke, at jeg har fået det bedre indeni. Der er meget fremgang, og det er ikke, fordi jeg er helbredt, det er en lang proces, og jeg går stadig til psykolog, men der er et lys for enden af tunnelen, som jeg ikke har haft før. Før gik jeg ud og selvmedicinerede mig selv, når der var ubalance. Nu har jeg en bedre forståelse for, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Det er en super hjælp.

I januar vandt Philip May prisen som årets mandlige realitydeltager for anden gang. Foto: Jonas Olufson

Overvejede udvej

Han besluttede sig for, at hvis han skulle fortælle sin historie i 'Krigens reality', så skulle han gøre det 100 procent. Ikke halvt. Derfor nævner han også i programmet, at hvis det ikke var for hans mor, ville han måske ikke være her i dag. Den kommentar uddyber han over for Ekstra Bladet.

- Min mor har altid været der for mig. Hun har samlet mig op, når jeg har været nede, og det er hende, jeg ringer til først. Hun er min klippe, og jeg har da haft dage, hvor jeg har tænkt, at det var nemmere at gøre noget ved det. Jeg har haft tanken, men aldrig gjort noget ved det, siger han.

Privat venter Philip May sit første barn med kæresten Simone Hvenegaard. Foto: Anthon Unger

Philip May håber, at andre, der er i den situation, han har været i, kan få hjælp ved at høre podcasten, hvor han også i hvert afsnit opfordrer de, der måtte have brug for det, til at søge hjælp.

- Det har virkelig overrasket mig, hvor mange mennesker, der kan relatere til det her. Det er en historie om at se indad og tackle sine problemer, jeg har blottet mig selv fuldstændigt nu, og det har jeg det godt med. Bedre end jeg lige havde regnet med, slutter han af.