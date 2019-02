Bøf-Palle i ny nedtur

Først røg restaurantkæden Jensens Bøfhus fra Palle Skov Jensen og over på hænderne af otte nye investorer. Så blev praktvillaen på en af Odenses dyreste veje til salg for 28,5 millioner kroner.

Men ligesom med den pressede bøfrestaurant har svært ved at få fat i kunderne, har prisen på den 355 kvadratmeter store hytte haft det.

Derfor er prisen nu røget ned med 4,5 millioner kroner, hvilket svarer til et fald på 16 procent.

Stor grund



Palle Skov Jensen byggede Jensens Bøfhus op. Efter flere års nedtur er han nu fortid i kæden. Foto: PR

For de nu 24 millioner får køberen swimmingpool, udhus og 3393 kvadratmeter grund.

Palle Skov Jensen er manden bag Jensens Bøfhus, der i 2011 var helt oppe og have en egenkapital på 73 millioner kroner. Men allerede året efter startede den økonomiske nedtur for Jensens Bøfhus.

Minus begyndte at afløse minus, der i 2014 lød på minus 8,9 millioner. Og netop det år blev skelsættende for bøfkæden.

Vandt i retten, tabte i befolkningen

Palle Skov Jensens og hans millionkæde anlagde sag mod en fiskerestaurant i Sæby, der kaldte sig Jensens Fiskerestaurant. Fornavnet skulle væk, lød det fra fynboen, og det gav Højesteret ham ret i. Hvad han nok ikke havde forudset var, at Jensens Bøfrestaurant blev udsat for en sand shitstorm og et omfattende boycut.

Allerede året efter kunne effekten ses på bundlinjen, der blødte med et minus på 51,5 millioner kroner, minus 61,5 millioner i 2016 og seneste regnskab bød på minus 35,3 millioner kroner, og dermed er egenkapitalen banket ned på minus 77 millioner kroner.

Palle Skov Jensen er røget samme vej som overskuddet, og i dag ejes Jensens Bøfrestaurant af otte nye investorer, der blandt andet tæller en en fynsk tobaksfamilie,

