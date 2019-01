Bog, blog og tv: Så mange penge tjener Janni Ree

Det kan godt være, at Janni Ree er gift med en af landets rigeste mænd, men den 48-årige tv-kendis og blogger tjener sine egne penge.

Hun er træt af snakkerierne om, at hun lever af sin mands enorme formue, for hun kan godt forsøge sig selv. Det har hun gentaget igen og igen, og nu viser seneste regnskab fra Janni Ree ApS, at hun har ret.

Janni Ree rammes af fordomme: Folk tror, jeg er ude efter hans penge

Lige knapt en halv million. Så mange penge har Janni Ree tjent i 2018, viser tallene i hendes anpartsselskab.

Helt præcis lød bruttoindtjeningen på 499.848 kroner, og af dem har hun hævet 450.000 kroner i løn til sig selv. Det betyder, at hun i gennemsnit hver måned har haft 37.500 kroner at muntre sig for.

- Ja! Jeg lever og betaler for mig selv. Karsten betaler husleje, bil og lidt kostpenge, men resten betaler jeg selv, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

- Så i bund og grund er det dine lommepenge?

- Det kan man sige. Det er mine penge, jeg kan bruge på hår, makeup, tøj og rejser. Hvis vi skal på restaurant eller han skal have nyt tøj, er det typisk mig, der betaler, fortæller hun.

Efter kidnapning i Norge: Janni Ree lever i konstant frygt

Janni Rees indtjening kommer flere steder fra.

- Jeg tjener mine penge fra tv-programmer som 'Forsidefruer' og 'Divaer i junglen'. Derudover har jeg også min blog og har skrevet en bog. Jeg er det, man vil kalde freelancer, siger Janni Ree og kalder det seneste års indtjening for rigtig god.

- Det var været et godt år. Jeg har tjent mange penge. Det håber jeg selvfølgelig fortsætter i det kommende regnskabsår, siger hun.

Selvom Janni Ree er yderst godt tilfreds med sin økonomi, så blegner den ikke overraskende helt i forhold til gemalens.

I et interview med Ekstra Bladet før jul fortalte han, at han lige nu venter på at få skiftet en hofte, der plager ham. Han kunne med et meget let greb i lommen betale for at komme på privathospital, men det vil han af princip ikke.

- Sidste år betalte jeg 15 millioner kroner i skat om måneden. Så skal man da have lidt den anden vej. Så må jeg lide lidt og vente, til det bliver min tur, sagde Karsten Ree.