Bonderøven har fået nyt job

I morgen er der premiere på filmen 'Før frosten'. I det barske drama, der udspiller sig i midten af 1800-tallet, følger man bonden Jens - spillet af Jesper Christensen - der står over for et svært valg.

For at filmen ikke skulle skæmmes af historiske og praktiske fodfejl, hvad angår dagligdagen på en bondegård i 1800-tallet, har instruktør Michael Noer allieret sig med Danmarks vel nok bedst kendte bonderøv, Frank Erichsen.

- Jeg synes, den her film giver et godt og troværdigt billede af, hvordan livet kunne have set ud i 1850'erne, siger Frank Erichsen om filmen, som han har arbejdet på sammen med blandt andre Jesper Christensen. Foto: Ritzau Scanpix

Bonderøven blev kontaktet af Michael Noer tidligt i forløbet, mens der stadig blev arbejdet på manuskriptet. Franks job var til at begynde med at læse manuskriptet igennem for faktuelle fejl.

- Jeg kan huske, det første, jeg studsede over, det var, at der stod: 'Koen skriger'. En ko kan ikke skrige. En ko kan brøle, siger Frank 'Bonderøven' Erichsen til Nordisk Film.

Tærsker langhalm

Ud over at læse manuskriptet igennem har Frank været behjælpelig med forslag til, hvad skuespillerne kunne foretage sig med deres hænder i dagligdagen på gården.

Det nytter nemlig ikke noget, at man portrætterer en bondefamilie på den tid og så bare lader dem sidde og snakke sammen stille og roligt. Det var der alt for travlt til dengang, påpeger Frank Erichsen.

- I 1800-tallet har hvert et minut jo været væsentligt i forhold til at få lavet noget. Det førte så til, at jeg simpelthen blev spurgt, om jeg ikke ville være med på optagelserne for at hjælpe skuespillerne med at udføre de discipliner, de skal udføre i løbet af filmen på en måde, der ser troværdig ud, siger Frank Erichsen og giver et konkret eksempel:

- Jeg har haft de forskellige skuespillere i gang med at binde neg op og tærske langhalm.

'Før frosten' har dansk premiere 10. januar.

