Bonderøvens kone: Det kan være virkelig ubehageligt

I et nyt, stort interview med Alt for damerne fortæller Theresa om den bagside af medaljen, der er ved at være en kendt tv-familie.

Blandt andet er det generende, at folk betragter familiens kendte landejendom som en form for tv-kulisse, man kan besøge og fotografere efter forgodtbefindende.

De mange besøg er ikke velkomne, da det gør svært for familien at få fred til at være sig selv i deres private rammer, understreger Theresa i interviewet, hvor hun fortæller, at nogle mennesker tilsyneladende betragter det, at de optræder på tv som en adgangsbillet til deres hjem.

- Tv skal give opmærksomhed på gøremålene her på stedet, filmet fra vores private rammer, men det giver ikke folk adgangsbillet til vores hjem. Det forstår folk ikke – at de godt må være en del af tv-delen, men ikke den fysiske virkelighed. Det er det mærkeligste: At fortælle voksne mennesker, at jeg ikke vil have, at de spankulerer rundt i min have, som var de på museumstur, og at de ikke skal tage billeder af mine børn, siger Theresa til Alt for damerne.

Frank og hustruen Theresa bliver ofte genkendt - ikke blot i Danmark, men i hele Norden, fortæller Theresa. Foto: DR

Programmerne om den selvudnævnte bonderøv Frank og hans familie har efterhånden mange år på bagen og er med tiden blevet en gedigen seersucces for DR. Men pudsigt nok har Theresa ikke selv set de populære programmer.

– Jeg ser heller ikke programmerne. Det har jeg aldrig gjort. Jeg gemmer dem på et usb-stik til senere, fordi det er en fantastisk dagbog for os og ungerne, men jeg bryder mig ikke om at sidde synkront med Danmark og kigge ind i mit eget liv, siger Theresa, der arbejder som illustrator og har sit eget firma Sort Lakrids.

Serien om Frank, Theresa og børnene Alma og Johan har kørt på DR siden 2008 og vises stadig.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Theresa.