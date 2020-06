Boris Laursen lagt for had: - Det er som kokain det her

Boris Laursen er lagt for had på det sociale medie Twitter, efter han har reklameret for online casino

Fie Laursen har for nyligt været i en kæmpe shitstorm på de sociale medier, efter hun reklamerede for sugardating.

Nu følger storebror Boris Laursen trop og bliver voldsomt kritiseret på det sociale medie Twitter, som følge af, at han har lavet spillereklamer.

Boris Laursen bruger nemlig mange timer på at sende live på streamingsiden Twitch, hvor flere hundrede unge følger med. I videoerne kan man se Boris Laursen spille online casino.

Se også: Kendte raser mod Fie Laursen

Det har fået foreningen Alliancen mod Spilafhængighed til tasterne på Twitter, der har delt en skærmoptagelse af Boris Laursens Instagram story, der viser et klip fra hans livesending.

“Det er som kokain det her - heroin!”



Influencer Boris Laursen spiller hver dag online spillemaskiner sammen med dine børn på Twitch pic.twitter.com/KCTLStBrZJ — Alliancen mod Spilafhængighed (@AntiDanmark) June 6, 2020

- Det er som kokain det her - heroin!, siger Boris Laursen ophidset i videoen og tilføjer:

- Ej, nu er jeg aggressiv, stop Boris. Der er børn i chatten.

Et fundamentalt problem

Det er ikke kun Alliancen mod Spilafhængighed, der er forarget over Boris Laursens videoer. Flere følgere raser også mod Boris Laursen og skriver i opslaget.

- 'Han reklamerer - primært for børn og unge - for hasardspil hos en udbyder uden dansk spillelicens. Kæmpe. Store. Klaphat..', en anden skriver:

- 'Det her er bare forkert og usympatisk af så mange grunde.'

Alliance mod Spilafhængighed har til formål at begrænse ludomani og spilafhængighed, særligt blandt børn og unge. Formanden fra Alliance mod Spilafhængighed Sune Røper, mener at Boris Laursen er et symptom på et fundamental problem i lovgivningen.

- Han er bare et eksempel i en uendelige række af eksempler i en ulovlig markedsføring af pengespil i Danmark. Der er hverken ordentlig lovgivning, kontrol eller sanktionsmulighed i Danmark, siger Sune Røper til Ekstra Bladet.

Svarer igen på kritik

Ekstra Bladet har været i kontakt med Boris Laursen, der på nuværende tidspunkt er i dialog med forbrugerombudsmanden, da han ikke ønsker at gøre noget ulovligt.

- Det her er ved at blive blusset op til noget, det ikke burde være, siger Boris Laursen.

Inde på streamingtjenesten Twitch har han også valgt at bruge et dæknavn, da han ønsker at starte noget nyt i udlandet.

Det er også en af grundene til, at han ikke reklamerer for spillesider på Instagram, fortæller han.

- Jeg siger også konstant derinde, at jeg ikke opfordrer til gambling. Der står 18+ i min beskrivelse og jeg går under kategorien 'slots', siger Boris Laursen.

Det kan ende med selvmord

Alliance mod Spilafhængighed gør, hvad de kan for at børn og unge ikke ender ud i ludomani. De har nemlig mødt mange unge i forskellige spillegrupper, der sidder med selvmordstanker.

Her er alle skandalerne: Influencere i shitstorms

Derfor har de også flere gange politianmeldt reklamer, der retter sig til børn og unge.

Har I tænk jer at politianmelde Boris Laursen?

- Jeg tror, vi laver en politianmeldelse på det, siger Sune Røper.

Han mener også, at politikkerne burde få fingeren ud og gjort noget ved det strukturelle problem.

- Vi har flere gange prøvet at råbe politikerne op i forhold til det her problem. I modsætning til andre lande er det system, der skal beskytte danske børn og unge mod ulovlige reklamer for hasardspil, ikke eksisterende. Det er elendigt, for at sige det mildt, siger Sune Røper og tilføjer:

- Reklamen burde blive taget ned med det samme. I andre lande ville det ske øjeblikkeligt og man få en gigantisk bøde for en lovovertrædelse som denne. Det er maskiner, der er designet til at skabe afhængighed og i sidste ende er konsekvensen flere selvmordsforsøg hos de unge, der bliver afhængige.