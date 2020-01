Brækkede hofte og skulder: Sådan har Erik Clausen det i dag

Det var en veloplagt Erik Clausen, der onsdag aften troppede op på den røde løber til gallapremieren på den nye danske storfilm 'De forbandede år', der omhandler de dilemmaer en familie stilles over for i forbindelse med tyskernes invasion af Danmark under Anden Verdenskrig.

Han har ellers været hårdt ramt i de sidste par år, der budt på flere brækkede knogler.

- Jeg har det godt, som du kan se er helbredet godt, sagde den 77-årige filminstruktør til den fremmødte presse.

- Jeg har haft brækket hoften og en brækket skulder, men nu har jeg trænet mig op, jeg kører på fulde drøn derhjemme. Jeg har selv trænet mig op ved at gå og løbe.

Han tilføjer, at han har trænet i fitnesscenter, mens hans elskede racercykel må vente lidt endnu på at blive luftet.

Erik Clausen da Ekstra Bladet mødte ham i oktober. Foto: Olivia Loftlund

Ny film på vej

Erik Clausen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det var hans passion for film, der holdt ham motiveret, efter han brækkede hoften i forbindelse med et uheld på cyklen i juli, 2018.

- Du kommer i en situation, hvor du er nødt til at slås for fremtiden, for hvis jeg ikke jeg får trænet mig op til både at kunne gå, løbe og cykle igen, kan jeg ikke lave film, fortalte han i oktober samme år.

Og genoptræningen er nået så langt, at han allerede har lagt sig fast på det næste store filmprojekt fra manden bag værker som 'Cirkus Casablanca' og 'Tarzan Mama Mia'.

- Jeg er ved at skrive et manuskript, der bliver rigtig godt. Det handler om to gamle mænd, som skal på plejehjem. Jeg vil ikke fortælle, hvem de to gamle mænd er, men I kan jo nok godt gætte, at jeg er den ene af dem, griner han.

Dog er projektet ikke nået så langt, at det har en egentlig titel endnu.

- Vi har ikke en titel endnu, men der er en flaske whiskey på spil til den, der får en god idé, slutter han af.