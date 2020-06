Brand hos Lars Liebst

Den helt store udrykning blev forleden sendt ud til Tivoli-direktør Lars Liebsts hjem i Hørsholm. Her bor han sammen med sin kone, balletdanser og koreograf Annette Abildgaard.

Parrets 27-årige søn er for tiden hjemme fra New York, hvor han bor til dagligt, og mens Lars Liebst knoklede på højtryk med at få åbningen af Tivoli på plads, gik hans søn, Tobias Abildgaard Liebst, rundt i haven derhjemme.

- Han var ved at rydde noget skov og samle noget haveaffald sammen. Så fik han den idé, at han ville brænde det af, siger Tivolis pressechef, Torben Plank, der bekræfter historien på vegne af Lars Liebst.

Røgen fra afbrændingen var så voldsom, at naboen valgte at slå alarm og ringe til brandvæsnet.

- De kom hurtigt - og kørte vist næsten lige så hurtigt igen. Men det er klart, at når der bliver slået alarm på den måde, så bliver der ikke taget nogen chancer, siger Torben Plank til Ekstra Bladet.

Det er ikke første gang, at Lars Liebst bliver forskrækket af et alarmopkald i sit hjem.

Tilbage i 2015 var der indbrud i hans hjem, mens hans dengang 17-årige datter og familiens au pair var der. Lars Liebst og hans kone var til koncert med den kongelige familie på Fredensborg Slot, da den rystende besked kom.

- Heldigvis var jeg jo omgivet af politi og PET, der kunne hjælpe mig, så mens Annette blev tilbage, kørte jeg hurtigt af sted og hjem i en fart, sagde han den gang til BilledBladet.

Lars Liebst stopper som direktør i Tivoli med udgangen af juli måned. Her overdrager han den økonomisk hårdt pressede forlystelseshave til Susanne Mørch Koch, der skal være ny administrerende direktør.

Tivoli har gennem foråret flere gange måttet udskyde åbningen af årets sommersæson på grund af corona. Det har kostet omkring seks millioner om dagen.

8. juni kunne Tivoli så endelig slå dørene op for gæsterne.

I dag har Tivoli så meddelt, at man kan blive nødt til at fyre op mod 440 ansatte - både fastansatte og sæsonarbejdere. Det svarer til omkring 20 procent af de ansatte i den gamle have i centrum af København.