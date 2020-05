Breinholt i krig med sommerhusudlejer

Anders Breinholt har kastet sig ud i et online-slagsmål med Novasol

'Natholdet'-værten Anders Breinholt er bestemt ikke tilfreds med, at han er blevet opkrævet et annulleringsgebyr på 9.080 kroner i forbindelse med booking af en feriebolig.

I et opslag på Instagram har han lagt et billede af opkrævningen op med en ring om beløbet og den ledsagende tekst:

'I mens vi hører Novasol / Dansommer hvor hårdt det er for dem. Du behøver ikke at have ondt af dem, de skal nok klare den...'

Gebyrgribbe

Opslaget har han markeret med hashtagget #gebyrgribbepartto

På Instagram svarer Novasol, at de ikke mener, at Breinholt - der følges af flere end 200.000 personer på Instagram - fortæller hele sandheden, da han kun viser et uddrag af sin tilsyneladende omfattende mailkorrespondance med firmaet.

De henviser desuden til deres lejebetingelser, som de påpeger, Breinholt har accepteret ved sin booking.

Anders Breinholt kæmper som mange andre i disse coronatider med at få sommerferieplanerne til at gå op i en højere enhed. Foto: Olivia Loftlund

Ny situation

Hertil svarer Breinholt:

'Godt at se I er kommet på Instagram, det var I ikke i går? Eller i forgårs? Nuvel, godt du skriver. Jeg er helt indforstået med jeres generelle betingelser, og de er også gode og helt fair, når hele Europa ikke er ramt af en pandemi, og vi ikke aner om vi et købt eller solgt ift., hvor og hvordan vi alle må rejse denne sommer??? Det er sådan set det, jeg vil gøre opmærksom på. Alt er ikke, som det plejer, og derfor mener jeg, at jeres gebyr politik burde indrettes efter den tid, vi lever i?'.

Mange følgere på internettet

Han slutter af med en lille hentydning om, at han måske kun får sin henvendelse taget alvorligt, fordi han er et kendt ansigt.

'Er meget glad for, I svarer og er positivt fremadsynet og håber, I er det overfor alle kunder - også dem som ikke har mange følgere på internettet'.

Trods henvendelse til Novasol og Anders Breinholt har det mandag ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar og en status på sagen.