Britt Bendixen: I dialog om ’Vild med dans’

Britt Bendixen kan være tilbage ved dommerbordet, når TV2 til oktober har premiere på 17. sæson af dansedysten ’Vild med dans’.

I 15 sæsoner har 78-årige Britt Bendixen uddelt karakterer i TV2’s dansedyst ’Vild med dans’, men sidste år tvang helbredet hende til at melde afbud.

En dobbelt bypassoperation i juli 2019 betød, at hun måtte overvære programmets 16. sæson hjemme fra sofaen.

Efterfølgende har hun dog ikke lagt skjul på, at hun meget gerne ville gøre come back i år.

– Jamen, det er jo først til oktober, så nu må vi se, siger hun lettere kryptisk, da Ekstra Bladet spørger om hun får sit ønske opfyldt.

En hjertesag

– Det er ikke noget, jeg vil tale om nu, men jo, du kan skrive, at jeg er i dialog med TV2, siger hun, der dog allerede på lørdag kan opleves på skærmen, når TV2 afvikler årets ’Hjertegalla’ – lidt af en hjertesag for den erfarne danser.

– Jeg er blevet ambassadør for Hjerteforeningen. Det er jeg meget stolt af . Det er en ære. Desværre har coronaen sat begrænsninger for, hvor meget det har været muligt at arbejde for sagen, siger Britt Bendixen og erklærer, at hun er ved at være sit helt gamle jeg igen – bortset fra at hun har kvittet smøgerne og kun finder smørret frem ved særlige lejligheder.

Underviser igen

– Jeg er kommet godt igennem det. Det går rigtig godt, men jeg har kunnet mærke, at muskulaturen har skullet genoptrænes. Jeg spiller senior-tennis – det går bedre med at ramme bolden end med at løbe, og så er jeg også begyndt at undervise lidt i dans, men igen har coronaen sat begrænsninger. Med min alder og sygehistorie er jeg nødt til at passe ekstra på, siger Britt Bendixen.

Sommeren har hun tilbragt hjemme.

– Jeg bor jo skønt ved skov og strand siger hun og tilføjer, at planen egentlig var at opleve Sønderjylland og Fanø.

– Men der er jo så mange mennesker, så det blev droppet. Det må blive en anden gang.