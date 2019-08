Britt Bendixen indlagt: - Voldsom omgang

En dobbelt bypass-operation satte en stopper for, at Britt Bendixen endnu en gang skulle vurdere kendtes dansetrin i TV2's 16. udgave af 'Vild med dans'.

Denne er nu vel overstået, lyder det.

- Alt er gået lige efter bogen. Jeg tilbragte den første uge efter operationen på Rigshospitalets fantastiske hjerteafdeling, og derefter tog jeg direkte derfra på et 10 dages rekreationsophold, der netop er slut, siger den 77-årige dansedommer til TV2.

Klar til fandango

Bendixen havde ellers takket ja til at sætte sig bag dommerbordet en sidste gang, inden helbredet satte en stopper for dette.

Heldigvis er den populære dobbelt-bebrillede dansedommer på vej tilbage i bedste form.

- Det er en stor operation, og det har været en voldsom omgang, men jeg får det bedre og bedre for hver dag, der går, så jeg forventer igen, at kunne danse fandango om godt og vel to måneder. Jeg har været så glad for alle de mange kærlige hilsner, jeg har modtaget fra de mange Vild med dans-fans, siger hun.

Det er stadig uvist, hvem der skal afløse Britt Bendixen i dommerstolen.

Den nye sæson af 'Vild med dans' forventes at løbe over skærmen på TV2 til september i år.