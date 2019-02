Broderen om Ole Stephensens farvel: Ganske forfærdeligt!

- Den sætning: 'min lillebror er død' kan man ikke sige. Det er ikke meningen, at nogen skal sige den, for rækkefølgen er forkert.

Sådan lød det trist fra tv-værten Ole Stephensens fire år ældre bror, Erik Stephensen, foran Holte Kirke fredag eftermiddag, hvor han netop havde taget afsked med sin kendte, yngre bror.

- Så det er frygteligt, men selvfølgelig værst for hans børn og hans kone. Men det er at kæmpe savn for os alle sammen, for man kan ikke undvære nogen i en søskendeflok, tilføjede han.

Ole Stephensen blev bisat fra Holte Kirke klokken 13 fredag. Foto: Anthon Unger

Familie og venner sagde farvel

Erik Stephensen, der ligesom sin bror er journalist, havde arbejdet sammen med Ole i mange år, og de to brødre talte sammen hver eneste dag.

Derfor var det også oplagt, at Erik Stephensen skulle tage afsked med sin bror i kirken, hvor han holdt en gribende tale.

- Det var ganske forfærdeligt! Det er meget svært, slog han fast over for Ekstra Bladet.

- Lige så snart orglet bruser, kan man jo mærke, at man har tårekanaler i hovedet, så det er svært at holde dem i ave. Men jeg gjorde, hvad jeg kunne, og så må folk leve med, at stemmen rystede, sagde han om det følelsesmæssige øjeblik.

- Og det var ikke en mulighed ikke at tale?

- Jo, det var det, og jeg havde indtil flere reserver, der var klar til at hoppe ind i stedet for mig, hvis det skulle være. Men jeg pressede mig selv, slog han fast.

Erik Stephensen holdt tale for sin bror i kirken. Foto: Anthon Unger

Ole Stephensen, der døde pludseligt 6. februar, blev bisat fra sin barndoms kirke og skal stedes til hvile på Søllerød Kirkegård i nærheden, hvor hans forældre også ligger, fortalte hans bror.

Stephensen efterlader sig - ud over hustruen Julie og parrets to døtre - to storebrødre og en søster.

