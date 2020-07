Brød fuldstændig sammen

I et nyt interview fortæller Medina, at coronakrisen har ramt hende meget hårdt rent følelsesmæssigt

Popdronningen Medina er som mange andre musikere blevet hårdt ramt af coronakrisen.

Det har nemlig betydet aflyste koncerter, festivaler og jobs i lange baner.

Og det har gjort ondt på den 37-årige sangfugl.

I et interview med TV2 fortæller Medina nemlig nu, at coronakrisen har gået hende mere på, end hvad hun umiddelbart har vist på de sociale medier, og at hun flere gange er brudt sammen ved tanken om coronakrisen og dens konsekvenser.

- Jeg begyndte faktisk at græde, lige da Mette Frederiksen sagde, at alle større forsamlinger skulle udskydes eller aflyses. Jeg følte, hele verden gik i stykker lige der. Og jeg tænkte meget over, hvad det egentlig var, der berørte mig så meget. For jeg er helt ekstremt taknemmelig for at være i en position, hvor jeg i år – rent finansielt – havde mulighed for at kunne tage fri, hvis jeg ville. Men jeg ved, hvordan musikindustrien hænger sammen, siger Medina i interviewet.

Selvom Medina har været meget påvirket af coronakrisen, har den dog også budt på store glæder for popstjernen, der blandt andet er kendt for hits som 'Kun for mig' og 'Velkommen til Medina'.

I starten af juni kunne Ekstra Bladet nemlig afsløre, at Medina og hendes forlovede, den ti år yngre soldat Malo Chapsal, var blevet gift ved en hemmelig ceremoni på Frederiksberg Rådhus.

Medina og Malo stod frem som par i 2018. Foto: Mogens Flindt

- Ja, det er korrekt, at de er blevet gift, lød det i den forbindelse fra Medinas manager, Thomas Børresen, der understregede, at Medina ikke havde yderligere kommentarer til brylluppet.

Siden delte Medina og Malo Chapsal en række billeder fra brylluppet på deres sociale medier, men de har været sparsomme med at afsløre detaljer om den store dag over for offentligheden.

I interviewet med TV2 fortæller Medina dog lidt mere om, hvordan dagen forløb.

Medina har været økonomisk rustet til at kunne holde fri i coronatiden. Foto: Per Lange

Her fortæller hun, at hun og Malo Chapsal har planer om at holde den store bryllupsfest til næste år, og at de havde besluttet at rykke datoen for bryllupet allerede før, coronakrisen brød ud.

Samtidig har de under coronakrisen brugt tid på at komme på plads i deres nye penthouselejlighed på Frederiksberg, som de købte for nylig. Inden da solgte Medina sit 207 kvadratmeter store hus i Charlottenlundd, som hun fik 13.160.000 kroner for.