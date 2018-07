Bror til skandaleramt arrangør: Jeg snakker ikke med min søster længere

Riffi Haddaoui fortæller, at 'Vi elsker 90'erne' ikke har nogen forbindelse til skandale-festivalen 'For Evigt', som hans søster er arrangør af

Arrangøren af 'Vi elsker 90'erne' Riffi Haddaoui er blevet bombarderet med beskeder fra folk, der mener, at det også er hans ansvar, at refundere penge tilbage fra den aflyste og skandaleramte festival 'For Evigt'.

Derfor slår han nu fast på Facebook, at han ikke har noget som helst at gøre med sin søsters arrangement at gøre.

Riffi Haddaoui er ked af, at folk tror, han har været involveret i festivalen 'For Evigt'. Foto: Privat

'Selvom vi har samme efternavn, så har jeg Intet med min søsters koncerter eller andre forretninger at gøre... Jeg er stifteren af Vi Elsker 90’erne og har brugt hele mit liv på at behandle folk ordentligt og overholde mine aftaler!', skriver han og uddyber.

'At se ‘mit barn’ (vi elsker 90’erne) og mit eget navn blive sat sammen med min søsters arrangementer og aktiviteter er så unfair, som noget kan være.. Jeg har ikke snakket med min søster i mange år og kommer heller aldrig til det', forklarer han.

Han beder i opslaget folk dele det, så han kan få spredt ordet om, at han ikke har noget at gøre med festivalen.

Vil ikke sættes sammen med søster

Til Ekstra Bladet fortæller Riffi Haddaoui, at det var en noget af spand kold vand i hovedet, da han åbnede sin Facebook-profil søndag aften.

- Jeg fik en brat opvågning. Der var en masse beskeder til mig fra alle mulige, hvor de nævnte både festivalen og mit navn. Jeg kunne ikke have det i kroppen, at folk troede, jeg havde noget med 'For Evigt' at gøre, så jeg skrev opslaget.

Riffi står selv for den succesfulde festival 'Vi elsker 90'erne'. Foto: Privat

Taler ikke sammen

Han forklarer, at han og søsteren ikke har talt sammen i mange år, og det eneste, de to deler, er efternavnet.

- Vi har intet med hinanden at gøre, og det skal vi heller ikke have. Det er privat familieanliggende, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, siger han.

Selvom det går ud over Riffi Haddaoui, at hans søsters festival er blevet en stor skandale, har han ikke tænkt sig at ringe til hende.

- Jeg kommer absolut ikke til at tage kontakt, folk ved godt nu, at jeg ikke har noget at gøre med hende eller 'For Evigt'.

Håber på løsning

Han medgiver dog, at det er en ærgerlig situation, som han håber, kan løses.

- Jeg håber, at der bliver fundet en løsning, og jeg kan ikke forestille mig, at folk ikke ville kunne få deres penge tilbage, siger han.

Han frygtede dog, at hele situationen ville smitte af på hans eget arrangement 'Vi elsker 90'erne'.

- Det var da klart min frygt, at folk måske ikke ville turde købe billetter hos os, men folk har været rigtig søde, efter jeg forklarede mig. Jeg tror, at vi de sidste par år har vundet folks tillid, siger han.

Der er stadig ingen af de gæster, der har købt billet til festivalen, der har fået deres penge refunderet.

