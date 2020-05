Brostrøms mor smækkede røret på

Sundhedsstyrelsens 54-årige direktør, Søren Brostrøm, er på kort tid blevet et af de mest genkendelige ansigter i det danske kongerige.

Hans meget omtalte Twitter-opdatering, hvor han fremviste sin håndholdte corona-klipning, er med flere end 13.000 likes et af de mest populære i dansk Twitter-historie.

I opslaget skrev han:

'Har klippet mig selv med maskine, blevet skævt i nakken. Har dårlig samvittighed ift min frisør Alaa-Eddine, som har lukket forretning, men får bøvl m. skæve frisurer når han åbner igen. Så jeg har sendt ham MobilePay med det, jeg plejer at betale ham'.

I den aktuelle udgave af magasinet Euroman, der netop har ramt landets butikker, pryder han forsiden og fortæller over 14 sider inde i bladet om sit liv.

Han fortæller blandt andet åbent om, at han sprang ud som homoseksuel som 17-årig og en enkelt gang er blevet overfaldet på Strøget i København, efter han offentligt havde kysset en mand.

Brostrøm er Lyngvilds nye helt

Mor sagde stop

Den aktuelle berømmelse, der har medført talrige avisforsider - blandt andet på Ekstra Bladet - er han dog ikke stor fan af.

- Jeg har bemærket, at det er sket, og jeg håber egentlig, at det går væk på et eller andet tidspunkt, siger han til Euroman og tilføjer, at han i bund og grund opfatter sig selv som et ret privat menneske og derfor føler sig fremmedgjort af den voldsomme og pludselige fokus på hans person.

Til magasinet fortæller han desuden, at også folk tæt på ham har været nødt til at sige stop. Blandt andet smækkede hans mor røret på, da Billed-Bladet ringede til hende, siger han.

Når man har et ønske om ikke at være et kendt ansigt, kan det undre, at man stiller op til interview med Euroman og er aktiv på de sociale medier, hvilket flere på de sociale medier har kommenteret.

Åben og ærlig

Blandt andet skriver en bruger ved navn Julie:

'Kender det godt, Søren: Træls med al den berømmelse! Snedigt at bruge forsiden på Euroman til at slippe for den'.

Til det svarer han, at det skyldes, at han ganske enkelt ikke kan lade være med at være åben og ærlig.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at få en uddybende kommentar. Pressekonsulent Thor Bern Jensen oplyser, at 'Søren desværre ikke har tid til at kommentere på interviewet i Euroman'.