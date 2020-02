Bruger stort millionbeløb: - Jeg har været en tikkende bombe

Det seneste års tid har bloggeren og tv-kendissen Mascha Vang været på boligjagt.

Til daglig bor hun i Kolding sammen med sin kæreste, Troels Krohn Dehli, og deres sammenbragte børn, men i kraft af sit arbejde bruger hun meget tid i København.

Derfor har Mascha Vang længe været på udkig efter en bolig i København, og det har hun nu endelig fundet.

Det skriver hun på sin blog.

Lejligheden, som Mascha Vang nu har valgt at investere i, er 74 m2, nyrenoveret og beliggende i København K - mere bestemt på Dronningens Tværgade - tæt på Kongens Nytorv og Marmorkirken.

4,7 millioner har Mascha Vang måttet punge ud med for at få fingrene i lejligheden, som ligger på den adresse, Mascha Vang altid har drømt om at slå sig ned på.

Men vejen til at finde den perfekte lejlighed har været lang for 40-årige Mascha Vang.

'Fordi jeg ejer et hus i Kolding, skal lejligheden være uden bopælspligt, og dem er der ganske, ganske få af i København K, da det kun er nye lejligheder, der kan få den status, eller lejligheder der er nyopført i gamle bygninger, hvor ingen tidligere har boet. Så snart nogen har haft adresse på bopælen, er den med bopælspligt og så skal man altså bo der, eller leje stedet ud. Det er jeg ikke interesseret i. I det år jeg har kigget, har der været ganske få med den status til salg, og nogle af dem har været i dårlig stand, eller i en del af byen der ikke har haft min interesse', skriver hun på sin blog og fortsætter:

'Jeg har faktisk været en tikkende bombe i godt 7 uger, fordi der har været så meget bøvl og nøl med handlen, at jeg nogle gange tænkte, om det var karma, der prøvede at fortælle mig, at jeg skulle droppe den. Men det gjorde jeg ikke, og nu er den MIN!', skriver hun videre.

Mascha Vang bor til daglig med sin kæreste, Troels, i Kolding sammen med sin datter og Troels' børn. Foto: Mogens Flindt

Så dejligt

Til Ekstra Bladet fortæller Mascha Vang, at hun er ovenud lykkelig over, at handelen er gået hjem, og at hun nu kan kalde sig lejlighedsejer.

- Det er simpelthen så dejligt. Det har været en kamp ud over det sædvanlige, fordi der har været så mange ting, den her lejlighed har skullet leve op til med beliggenhed, bopælspligt og alle de her ting, siger hun og fortsætter:

- Så det er sådan en lettelse, at det er lykkedes. Der er så mange ting, jeg ikke har deltaget i på det seneste, fordi det har været for overskueligt.

Ifølge Mascha Vang kommer hun nu til at kunne lægge en lang række bekymringer på hylden.

- Det kommer virkelig til at hjælpe på stressniveauet. Man skal ikke længere bekymre sig om at nå det sidste tog hjem til Kolding klokken 21 og betale kassen for offentlig transport. Man har bare mere frihed, og jeg har et sted, hvor vi kan være, når der er brug for det. Jeg føler, at jeg får det bedste af begge verdener. Jeg får et hjem lige i det smørhul i byen, jeg altid har ønsket mig, og så har jeg familielivet hjemme i Kolding, siger hun og fortsætter:

- Jeg orkede ikke at blive ved med at bo på hotel. Det ville nok være billigere i længden end at købe lejlighed, men jeg gider ikke at bo i en kuffert. Det har været for irriterende. Og det har været en meget stor kontrast for mig at flytte fra Københavnsområdet til Kolding, og det her gør det bare meget nemmere.

Mascha Vang ser frem til at kunne rykke ind i den nye lejlighed, hvor hun dog kun kommer til at bo fra tid til anden. Foto: Mogens Flindt

En investering

Ifølge Mascha Vang ser hun også købet af lejligheden som en fremtidig investering for hendes datter, Hollie Nolia.

- Det er helt sikkert en fremtidig investering, som jeg også har tænkt på lang sigt kunne være noget, Hollie Nolia kan bruge i forbindelse med eventuelt studie. Der er ikke så mange lejligheder i København, og det her var et rigtig godt bud med den rigtige beliggenhed.

Mascha Vang har allerede fået nøglen til lejligheden, og nu glæder hun sig bare til at begynde at indrette det nye hjem:

- Jeg har allerede fået nøglen, så nu skal der bare indrettes.

