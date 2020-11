Brutal afvisning: Har aldrig prøvet noget lignende

Allerede på anden aften i den nye sæson af 'Ex on the Beach' må Louise se sig afvist på ganske uelegant manér. Se den i videoen

En kælen Louise Balling Jensen er klar på lidt hygge i 'Ex on the Beach', da hun forsøger at score den nye fyr Jonas Arnesen, men hvad der skulle have været uddeling af mundvand til den helt store guldmedalje, endte i stedet med en brutal afvisning.

- Hvad? Ej, du skal ikke kysse mig nu, for så bliver det meget seriøst, jo.

- Hvad hvis vi ikke siger det til nogen?

- Jeg kysser bare ikke særligt mange. Jeg er et meget kræsent menneske, lyder det fra Jonas, imens han forsøger at få sin mund væk fra Louises.

Dansk tv-par går fra hinanden

Og da hun sammen med Jeppe Bøg Risager gæster Ekstra Bladet, har hun bestemt ikke glemt den aften i realityvillaen.

- Fuck dig, Jonas, lyder den indledende reaktion fra Louise, der bekræfter, at det er den hårdeste afvisning, hun nogensinde har fået.

- Det er fandeme den største afvisning, jeg nogensinde har fået. Det må man sgu sige, siger hun.

Jonas var ikke klar på at kysse med Louise. Foto: Janus Nielsen

Jeppe er helt på linje med Louise, men han tilføjer dog en detalje til Jonas' forsvar.

- Det, man ikke ser, er, at han er stangbacardi. Hele aftenen. Det er også blevet klippet ud, hvor sure alle er på ham. Han skaber sig en hel aften, siger Jeppe.

Se afvisningen i videoen over artiklen, hvor Jeppe også forklarer, hvorfor det er den dummeste afvisning, han har set længe.

