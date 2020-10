Bryder grædende sammen på tv: - Jeg fik så mange tæsk

I sit voksne liv gik Jesper Nielsen ned med stress. Det skyldtes en kulmination af voldsomme begivenheder i hans liv koblet sammen med for meget arbejde.

Da han blev ramt af stress, tog han i sommerhus og skrev et brev til sin mor, som han aldrig har givet hende - i hvert fald ikke i sin fulde længde.

- Min mor ved godt, at brevet eksisterer. Jeg har egentlig fortalt hende mange af de her ting over tid.

- Det handlede for mig om at få sat ord på, og på den måde få det skyllet lidt ud af kroppen.

- Jeg vil ikke sige, jeg har bebrejdet hende for det. Jeg har forklaret hende, hvad følelser jeg havde omkring det.

Hvordan er dit forhold til din mor nu?

- Fantastisk. Jeg elsker min mor.

- Jeg har altid været meget glad for min mor, men der jo altid nogle oplevelser, som man gerne havde været foruden i livet.

Hvorfor gav du hende ikke brevet?

- Jeg har fortalt det i brudstykker til min mor. For mig var det ikke en proces om at kaste en masse over på hende. Det var en bearbejdning af mine egne følelser omkring det.

- Det kan også virke voldsomt at få sådan et brev. Det var egentlig mere for mig selv, siger Jesper Nielsen.