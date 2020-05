Bryder sammen: - Det er en falliterklæring

I det kommende afsnit af 'Familien fra Bryggen' tager de gode veninder Linse og Ditte ud og besøger kostvejleder Lene Hansson for at få en vurdering af deres krop, dens sundhed og deres kost.

Her kommer alle følelserne på bordet - især for Didde - der fortæller ærligt om, at hun ofte spiser for meget, når hun føler sig ensom, og at hun som konsekvens har taget meget på den seneste tid.

- Jeg spiste Toblerone og marcipan hele tiden. Det har jeg gjort længe, siger Didde, der ikke kan lægge skjul på, at der ligger mere bag hendes usunde madvaner.

For nogle år siden flyttede Didde nemlig fra Islands Brygge, hvor Linse også bor, til Jylland, og her føler hun sig til tider ensom, hvilket Lene Hansson hurtigt ser under deres besøg.

- Mit hjerte er meget tomt. Man er bare vant til at sige, at man har det okay og så nogle gange sige, at man er lidt deprimeret. Men det er lidt mærkeligt, at hun (Lene Hansson, red.) kan se igennem en, som hun kan. Når jeg selv skal sige det, så er jeg nok ikke så lykkelig. Det er ikke sådan, at jeg sidder derhjemme og spiser is og har ondt af mig selv ligesom på amerikanske film. Jeg lægger ikke mærke til det, for det er bare blevet en vane, siger Didde i programmet.

Linse og Didde har bibeholdt deres venskab, selvom Didde er flyttet til Jylland. Foto: Stine Tidsvilde

Ifølge Didde er det grænseoverskridende at tale om ensomhed, og derfor får tårerne også frit løb undervejs i programmet.

- Det er mærkeligt at skulle indrømme. Ligesom man kan sige, 'Hej, jeg hedder Ditte, og jeg er alkoholiker', så kan man sige. 'Jeg hedder Ditte, og jeg er ensom'. Det er sgu noget af en falliterklæring. Når jeg kommer hjem fra arbejde, er jeg rimelig ensom. Men sådan er det. Så må man jo spise. Men det er jeg nok ikke den eneste i Danmark, der gør, siger hun videre, mens hun tørrer tårer væk fra sine kinder og fortæller, at hun ofte påtager sig en facade.

- Selvfølgelig har jeg en facade. Jeg kan ikke gå rundt og sige hele tiden, at jeg er ked af det, eller at jeg er ensom. Jeg har selv valgt det her (livet i Jylland, red.), og jeg kan også godt lide det.

Didde og Linse har været veninder i mange år. Foto: Stine Tidsvilde

Herunder kan du se en ærlig Didde fortælle om den ensomhed, hun til tider oplever:

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Didde, men det har ikke været muligt.

Du kan allerede nu se det nye afsnit af 'Familien fra Bryggen' på Viaplay. Torsdag klokken 20 sendes det på TV3.