Bryder sammen: - Filmen knækkede fuldstændig

Didde Skjelmose vil gerne bryde et tabu og stå ved, at hun også til tider føler sig meget ensom

Didde Skjelmose fra 'Familien fra Bryggen' føler sig ofte ensom, og det har hun valgt at fortælle åbent om i det kommende afsnit af 'Familien fra Bryggen', der bliver sendt på TV3 torsdag.

Her fortæller hun, at hun til tider føler sig meget ensom, og at hun før har dulmet ensomheden med at spise for eksempel slik og chokolade.

Til Ekstra Bladet fortæller Didde Skjelmose, at det er vigtigt for hende at stå frem og fortælle om ensomhed for at vise, at alt ikke altid er så rosenrødt, som det ser ud på overfladen, og når man følger Diddes liv i 'Familien fra Bryggen'.

- Når jeg tænker på ensomme mennesker, tænker jeg ofte på gamle mennesker, der aldrig taler med nogen. Men det er jo ikke sådan, det foregår. Jeg har familie og venner, men jeg er ensom, og det er vi nok allesammen, og jeg tror, at mange har det sådan, siger Didde Skjelmose og fortsætter:

- Folk tænker måske, at jeg har det fede liv og kører med klatten. Men der har jeg bare behov for at forklare, at jeg er ligeså følsom som alle andre. Jeg føler mig også alene og ensom.

Ifølge Didde Skjelmose har hun især mærket ensomheden presse sig på, efter hun er flyttet fra Islands Brygge, hvor veninden Linse også bor, til Jylland.

- Da jeg så et klip fra programmet, begyndte jeg at hyle. Det ramte mig bare, at man jo dybest set bare er alene og sig selv. Også selvom man har børn, er i et forhold, eller hvad man er. Og når alt kommer til alt er jeg jo alene her i Jylland uden min familie. Jeg har venner og bekendte, men når jeg kommer hjem fra arbejde, så har jeg ikke dens store lyst til at være sammen med mennesker. Jeg har et behov for at slappe af, men det gør også, at jeg har følelsen af, om det virkelig kan være rigtigt, at man skal være så ensom, siger Didde Skjelmose og fortsætter:

- Det her med at føle sig ensom er blevet forstærket det seneste år. Jeg er flyttet til Jylland, og jeg har fået nyt arbejde, hvor jeg ikke har så stor kontakt med borgere, så følelsen er blevet større, siger hun.

Alligevel har Didde ikke planer om at flytte tilbage til Bryggen, fordi hun elsker livet i Jylland.

Gå det væk

Ifølge Didde Skjelmose har hun efterhånden lært, hvordan hun skal håndtere ensomheden, når følelsen af ensomhed bliver stor. En af metoderne er dog ikke så optimal, erkender Didde.

- Så tuder jeg bare og får det ud af systemet eller griner. Eller også æder jeg. Jeg prøver at bevæge mig væk fra tingene for eksempel ved at gå en tur og få tankerne på noget andet, siger hun.

I 'Familien fra Bryggen' møder Didde og Linse kostvejleder Lene Hansson for at få vurderet deres krop og sundhed. Ifølge Didde var det her, det for alvor gik op for hende, hvor ensom hun egentlig er.

- Jeg var godt klar over, at da Lene siger det til mig, så ramte den. Og så havde jeg et behov for at fortælle højt, at det altså også kan være ensomt at være mig. Folk, der føler sig ensomme, skal ikke føle, at de er alene i dag. Det har jeg selv følt, men det ved jeg nu, at jeg ikke er. Jeg vil bare fortælle til de mennesker derude, der måske sidder og ser 'Familien fra Bryggen' eller alle andre, at de ikke er alene, siger hun og fortsætter:

- Det er også derfor, det er vigtigt for mig at fortælle det på landsdækkende tv. Det bliver grænseoverskridende at se det igen på torsdag, for filmen knækkede fuldstændig for mig, da jeg så et klip fra programmet. Så jeg ved, at jeg bliver meget rørt.

Linse og Didde holder stadig sammen, selvom Didde er flyttet til Jylland. Foto: Stine Tidsvilde

