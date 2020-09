Bryder sammen for åben skærm: - Det kom bag på mig

Claire Ross-Brown fortæller om sin hårde barndom i 'Til middag hos ...', og det bliver til sidst for meget for hende

Claire Ross-Brown blev for alvor et kendt ansigt for de danske tv-seere, da hun dukkede op som Frank og Caspers sekretær i serien 'Klovn'.

I denne uge er hun tilbage på skærmen i 'Til middag hos ...', hvor hun kan opleves sammen med Katerina Pitzner, Silas Holst og André Babikian. Tirsdag er hun vært, og her åbner hun blandt andet op omkring sin hårde barndom.

Her fortæller hun, at hendes biologiske far flyttede fra den ene dag til den anden, da Claire Ross-Brown var syv år gammel.

- Så sagde min mor til mig: 'Nu har du en ny far, og det er ham der, og du skal kalde ham far.' Hvis jeg ikke gjorde det, blev jeg slået, siger hun og fortæller, at han adopterede hende, så hun også juridisk var hans datter.

Claire Ross-Brown vidste ikke, hvor hendes biologiske far forsvandt hen dengang, men hun fortæller, at hun tænkte meget over det. Hun måtte dog ikke spørge om ham, for det ville moderen ikke have.

- Hvis jeg sagde noget, som hun ikke kunne lide, så kunne hun godt finde på at slå mig i ansigtet. Det var ligesom hendes ret som mor, for det var sådan, hun voksede op, siger hun.

Den hårde historie ryster gæsterne, og den påvirker tydeligvis også Claire Ross-Brown selv, da hun bryder sammen for åben skærm.

- Undskyld. Det er så mærkeligt. Jeg har talt om det mange gange, uden det kom til at påvirke mig, fortæller hun grådkvalt.

De andre gæster er rystede over at høre historien om værtens barndom. Foto: NENT Group

'Det kom bag på mig'

Claire Ross-Brown fortæller til Ekstra Bladet, at det ikke var planlagt, at hun skulle fortælle historien, men at det kom naturligt, da snakken faldt på det.

- Jeg synes, de alle var rigtig søde, og det var også fint for mig at fortælle om det. Men det kom bag på mig, at jeg blev så ked af det.

- Jeg har fortalt den mange gange, men lige pludselig ramte det mig denne gang, siger hun og fortæller, at hun ikke ved, hvorfor det påvirkede hende ekstra meget, da hun skulle fortælle historien under TV3-programmet.

Har tilgivet dem

I dag har hun tilgivet sin mor og biologiske far - selvom det kun er førstnævnte, hun har kontakt med - for 'man skal lade være med at leve i fortiden', som hun siger.

Hun er dog ikke i tvivl om, at den hårde barndom har spillet en stor rolle i forhold til den person, hun er blevet i dag.

- Jeg er blevet utrolig stærk, fortæller Claire Ross-Brown, der siden seerne så hende på skærmen i 'Klovn' blandt andet har været direktør i en fintech-virksomhed, startet sit eget taskebrand, CJ London, og hjulpet børn og unge.

- Man skal tro på sig selv, for så tror andre også på en. Man kan faktisk gøre ret meget med ens egen tankegang. Og selvom jeg havde et svært forhold til min mor, så var der én ting, hun sagde til mig, da jeg var ung, og det var, at jeg kunne gøre, hvad jeg ville, siger hun og fortæller, at den sætning har haft stor betydning for hende.

Du kan se 'Til middag hos ...' mandag til torsdag klokken 19 på TV3 og Viaplay.

