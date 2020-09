Bryder sammen for åben skærm

Der bliver ikke holdt igen på følelserne, når skuespiller Peter Mygind torsdag aften inviterer svømmer Jeanette Ottesen, danser Jenna Bagge og museumsdirektør Rane Willerslev på middag i 'Til middag hos'.

Her falder snakken nemlig på Peter Myginds far, som han for nylig har mistet efter kort tids sygdom.

- Min far døde for to måneder siden. Min far er jo en vigtig del af mig og en inspiration til mange ting. Men han var gammel, lyder det fra Peter Mygind i programmet.

Her åbner han også for, hvordan hans fars sidste tid var, og det rører både de andre deltagere og Peter Mygind, der ikke kan holde tårerne tilbage under middagen.

- Jeg blev ringet op en torsdag og fik at vide af en læge, at min far ville dø inden for ganske få timer. Min far når at sige farvel til alle - til lægen og til os. Han når at fortælle, at han er så lykkelig. 'Jeg vil bare gerne dø nu. Jeg er klar', lyder det fra Peter Mygind.

Derefter går det stærkt ned ad bakke med Myginds far.

- Jeg sad på Riget søndag aften og holdt ham i hånden. Så siger han: 'Jeg har lyst til en øl'. Så finder jeg en øl i et køleskab på anden sal på Riget og giver min far den. Han drikker den, og så siger han: 'Hold kæft, det smager godt', siger Mygind, der bryder ud i gråd, inden han fortsætter:

- Og det var hans sidste sætning. Jeg vil håbe, at min sidste sætning bliver: 'Hold kæft, hvor smager det godt'. At kunne nyde noget til det sidste, siger Mygind, der har taget en vigtig livs-lektie med fra sin fars død.

- Vi skal leve og være til stede, der hvor vi er. Vi skal ikke tænke, at det bliver smukkere og sjovere i morgen. Vi skal være der, hvor vi er.

Også Jeanette Ottesen havde svært ved at holde tårerne tilbage. Foto: Nent Group Danmark

'Normalt for mig'

Til Ekstra Bladet fortæller Peter Mygind, at han i dag vælger at se tilbage på sin fars død som noget smukt.

- Tænk at have en far, hvis sidste sætning er: 'det smager godt'. Det svarer til at sige, at livet har været godt. Sådan vil jeg gerne dø. Det er helt fantastisk, siger han og tilføjer:

- Så selvom det er trist, at han ikke er her mere, så var det en fantastisk måde at sige farvel til ham på.

Peter Mygind har ingen problemer med at åbne op for sine følelser. Foto: Nent Group Danmark

Mygind fortæller, at det var befriende for ham at sætte ord på sine følelser omkring sin far under programmet.

- Det er meget normalt for mig. Jeg er et meget rørstrømsk menneske. Det, man ser i aften, er en del af Peter Mygind. Jeg ser det som en styrke at vise sårbarhed, siger han og fortsætter:

- Mit liv har jo mange glæder og sorger som alle andres, og jeg er meget åben og ærlig omkring det. Jeg håber, det kan være inspirerende for andre til at turde at åbne mere op. Men det er klart, at ved at man deler så meget ud, så er der også nogen, man gør sure. Det må man tage med sig. Men jeg står ved, at jeg også har mine dæmoner, som jeg kæmper med.

- Hvordan har du det med, at de andre også bliver rørte og lever sig så meget ind i din historie?

- Det er bare smukt, at man kan sidde og blive rørt sammen. Jeg elsker, at man kan være alvorlig det ene øjeblik og så lave fis og spas det næste. Men jeg synes, livet ville være kedeligt, hvis man ikke kunne tale om de følsomme og stærke ting.

Programmet kan se på TV3 klokken 19.00.