Bryder sammen: - Jeg har løjet

Onsdag meldte Nicklaes Olsen ud, at han og Amanda Mogensen, der mødte hinanden i realityprogrammet 'Ex on the Beach', er gået fra hinanden.

De to var ellers den helst store kærlighedshistorie i den seneste udgave af Kanal 5-programmet, og de to fortsatte med at være kærester, da de kom hjem til Danmark, og flyttede også hurtigt sammen.

Da Ekstra Bladet talte med Nicklaes Olsen onsdag var han meget klar i spyttet om, hvorfor han og Amanda ikke er sammen længere.

- Sandheden er, at vi ikke er kærester mere. Jeg har gjort det forbi med Amanda, og det gjorde jeg forrige weekend. Jeg gjorde det, fordi jeg ikke havde de rigtige følelser mere. Jeg følte ikke, jeg var det rigtige sted, og det var jeg ærlig omkring over for Amanda. Det var super hårdt, og det er sindssygt hårdt nu, for Amanda er virkelig ked af det, og jeg er selv ked af det over at gøre Amanda ked af det, for det har jeg aldrig ønsket, sagde han til Ekstra Bladet og understregede derved også, at det er ham, der er gået fra hende.

Bryder tavsheden

Indtil nu har der været stilhed fra Amanda Mogensen, der over for Ekstra Bladet har afvist at kommentere bruddet flere gange.

Men efter Nicklaes' udtalelser har hun valgt at tage bladet fra munden i en video på sin Instagram-profil.

- Så kom det ud. Nicklaes og jeg er ikke kærester. Vi snakker næsten ikke sammen. Det var ham, der gik fra mig - meget pludseligt, så det har taget rigtig hårdt på mig, og jeg bor på Amager igen, siger hun i videoen.

Her fortæller hun også, at hun den seneste tid har påstået på de sociale medier, at hun og Nicklaes stadig var sammen. Men det var altså en løgn.

- Jeg tror bare, jeg løj om det, fordi jeg håbede på, at vi kunne finde sammen igen. For jeg gider ikke være det menneske, hvor man går fra hinanden og så er sammen efter en uge. Derfor har jeg løjet. Det beklager jeg meget, men det rager jer ikke. Når det så er sagt, så ønsker jeg Nicklaes det bedste. Jeg håber, det går for ham, selvom jeg havde håbet, det var med mig, siger Amanda, der er tydeligt berørt i videoen.

- Jeg kan ikke græde mere. Jeg vender det til vrede nu. For jeg kan snart ikke mere.

Her ses parret sammen til premiere på 'Ex on the Beach'. Foto: Linda Johansen

Havde mareridt

Igennem videoen har Amanda Mogensen meget svært ved at holde følelserne tilbage og til slut bryder hun fuldstændig sammen.

- Jeg synes, det er til grin. De fyre, der skriver, at jeg er en pæn pige, og at jeg nok skal klare det. Jeg ender jo altid her alligevel. Så fuck udseende, siger hun og fortsætter grådkvalt:

- Jeg havde mareridt i nat. Jeg troede virkelig, Nicklaes skulle være far til mit barn. Men nu er han gået fra mig. Det er ham, der dropper bomben. Jeg ville gerne have haft tid. Jeg er ikke klar til at blive ringet op af pressen, siger hun og græder. Jeg er for god til at sidde og tude morgen og aften.

Det er første gang, Amanda Mogensen fortæller om bruddet. Foto: Anthon Unger

