Bryder tabu: Dropper sex

Line Baun Danielsen har sat sit sexliv på pause, og det er hun ikke bange for at sige højt

'Kan man lukke ned for det frække'?

Sådan spørger den tidligere tv-vært Line Baun Danielsen i et nyt blogindlæg, der handler om sex, og hun kvitterer med et højt og rungende 'ja' til det spørgsmål.

Hun mener nemlig, at det er helt i orden at sige højt, at man af den ene eller anden grund har valgt sex fra, og at man ikke skal blive set ned på af den grund.

'Det værste er, at mennesker, som ikke har sex i kortere eller længere perioder, bliver set skævt til. Nu ved jeg godt, at man ikke lige går rundt med et skilt i panden, hvor det står: Jeg får aldrig sex! Men jeg tror faktisk (uden at have statistisk belæg for det), at flere gør det, end vi tror, skriver hun blandt andet på bloggen.

Se også: Line Baun ville flytte sammen med mor: Svaret var nej tak

Har sat sex på pause

I blogindlægget åbner hun også op for, at hun selv lige i øjeblikket aktivt har valgt hede nætter under lagnerne fra.

'Da jeg selv var nyskilt, stødte jeg typisk ind i to kvindetyper: Hende der ’knaldede løs’ og skulle udleve hele sin seksualitet efter flere års ægteskabelig tørke. Og den anden var typen, som havde slukket for den del af sit liv i kortere eller længere tid, fordi hun endnu ikke havde mødt ’mr. Right’, eller fordi der var andre ting, der var vigtigere i hendes liv lige nu', skriver hun og fortsætter:

Se også: Tidligere TV2-vært bestormet af mænd: - Det er en pengemaskine

'Jeg tror de fleste kvinder har været begge steder. Og lige for tiden har jeg valgt det sidste – og ærligt: Jeg savner det ikke en dyt! Faktisk er det helt befriende ikke at skulle ’præstere og levere’ på den konto. Jeg har gang i så mange andre ting, der booster mit liv, mine endorfiner, min adrenalin og serotonin. Altså alle de stoffer som også bliver udløst, når man dyrker sex', skriver hun videre og fortæller, at det at holde en pause fra sex kan sammenlignes med at tage en pause fra alkohol eller kød for at få 'nulstillet sit system'', skriver Line Baun Danielsen, der i dag arbejder som selvstændig inden for kommunikationsbranchen.

Line Baun Danielsen fortæller i et nyt blogindlæg, at hun har sat sex på pause for en stund. Foto: Jonas Olufson

Vil bryde tabu

Til Ekstra Bladet fortæller Line Baun Danielsen, at hun har valgt at omtale emnet på sin blog for at bryde med det tabu, der kan være forbundet ved at stå ved, at man har valgt sex fra.

- Jeg synes, det er et vigtigt emne at tage op. For der kan være mange grunde til, at man har valgt at lægge sex på hylden for en stund. Det kan være det unge forældrepar, der ikke lige har overskuddet. Manden med rejsningsproblemer. Kvinden i overgangsalderen eller folk, der kæmper med sygdom. Der kan være mange grunde, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det er en vigtig debat at tage, for mange kan opleve, at det er flovt, eller at de bliver set ned på, eller at de bliver 'disset' ude, fordi de har valgt sex fra, fortæller hun.

Se også: Line Baun om Ole: Et fantastisk menneske

Derfor har hun også valgt at fortælle, hvor hun selv står i forhold til emnet.

- Jeg er ofte meget forsigtig med, hvad jeg deler. Og med det her siger jeg jo, at jeg lige i øjeblikket nyder frugt mere end sex. Det synes jeg er meget ufarligt, og det har jeg ikke noget i mod at dele, fortæller Line Baun Danielsen, der lige i øjeblikket er single.

Tidligere var hun gift med Jan Bartram, som hun har to voksne drenge med.