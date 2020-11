Bryder tavsheden efter kæmpe sorg: 'Jeg vil altid elske dig, far'

Amalie Szigethy og resten af familien er blevet ramt af en stor sorg, da det tidligere søndag kom frem, at realitystjernens far, Thomas Szigethy, fredag gik bort i en alder af 58 år.

Dødsfaldet blev bekræftet af Amalies Szigethys mor, Charlotte Lytton Kejser, der til Ekstra Bladet fortalte, hvorfor datteren indtil da havde forholdt sig tavs om den enorme sorg.

- Hun har meget at tænke på lige nu. Så hun skal nok vende tilbage, når hun er klar. Lige nu er mit fokus på at være der for mine børn. Det er det vigtigste, sagde hun.

Stor sorg kort inden fødslen

Søndag aften bryder Amalie Szigethy så tavsheden og åbner op. Det sker i et rørende opslag på Instagram, hvor hun hylder faderen.

'Jeg synes virkelig, det er grænseoverskridende at skulle skrive det her opslag, og i en sorg som denne ville jeg inderligt ønske, jeg var ukendt, men det er jeg ikke, og jeg bryder min tavshed, fordi det skal jeg,' starter hun opslaget.

'Min kære, dejlige far er gået bort, og det er så unfair. Ganske enkelt uvirkeligt for mig og min familie. Jeg har ikke brug for at blotte mine følelser, men jeg kan ikke gemme mig, og jeg har brug for at lave det her opslag.'

Her Amalie sammen med Thomas, da hun blev gift med Peter Birch i Mexico i 2011. Foto: TV3

Kæmpe sorg i lykkelig tid

I opslaget beder hun om ro og forståelse, og hun takker samtidig for de mange søde beskeder, hun har modtaget i den svære tid, der burde have været så lykkelig.

Amalie Szigethy venter nemlig sit andet barn, endnu en pige. Her har hun termin om en uge.

'Jeg skal igennem en kæmpe sorg midt i det, som er størst for mig i livet, nemlig at føde mit anden barn samt passe på min lillepige,' skriver hun og fortsætter:

'Min far elskede Josephine og var meget stolt af hende. Nu ved jeg, hvad stærk virkelig handler om. Jeg ved min far er hos mig og ligger kind mod min. Far, min kære far. Jeg er knust. Jeg har og vil altid elske dig for alt, du er, og acceptere dig for den, du er. Jeg og mine børn bærer dig stolt videre i livet, og du aldrig glemt,' slutter hun opslaget.

Amalies forældre, Thomas Szigethy og Charlotte Lytton Kejser, blev skilt, allerede da Amalie var lille. Efterfølgende fandt hendes far en ny kone, som han siden har fået to børn med. Derudover har Amalie også en storebror på faderens side. Thomas Szigethy har således fire børn, der indtil videre har skænket ham fire børnebørn.

Thomas Szigethy mødte som 19-årig den to år yngre Charlotte Lytton Kejser. Dengang var han fest- og koncertarrangør, og siden stiftede han magasinet Chili og gjorde sig som forretningsmand. Han stiftede også ROCKSHOW, hvor han arrangerede koncerter.