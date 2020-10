Bryder tavsheden: - Jeg er forfærdet

- Jeg er rystet, og jeg er forfærdet over de her eksempler, der er kommet frem.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra den tidligere 'Shitstorm'-vært Abdel Aziz Mahmoud, da Ekstra Bladet får den tydeligt berørte vært i røret.

De seneste døgn har han fulgt med på sidelinjen i sagen om sin ekskollega - vært på 'Shitstorm' på P1 Mads Aagaard - efter det er kommet frem i Berlingske, at Aagaard har udsat en lang række kvinder og mænd for chikane, trusler og sexisme.

Abdel Aziz Mahmoud har bevidst valgt ikke at udtale sig om sagen i offentligheden, men nu føler han, at tiden er inde, og derfor har han indvilliget i at tale med Ekstra Bladet.

- Der er en familie og pårørende på den anden side af det her. Både dem pårørende til dem, der er blevet krænket, og til Mads, siger han og fortsætter:

- Jeg ønsker ikke at kaste brænde på bålet, men jeg har i stedet haft behov for at udtrykke sympati over for de ofre, som jeg kender. Samtidig har jeg udtrykt, hvad jeg mener over for Mads også.

Abdel Aziz Mahmoud og Mads Aagaard har arbejdet sammen i flere år på 'Shitstorm'. Foto: DR

Kendte ikke til det

Abdel Aziz Mahmoud fortæller, at han er chokeret over afsløringerne om ekskollegaen.

- Det går imod alt det, jeg står for, og alt det, jeg har kendt til i forbindelse med Mads. Han har aldrig været sådan over for mig, siger han og fortsætter:

- Jeg anede intet om den nedværdigende adfærd mod kvinder og om omfanget af de sager, som Berlingske har lagt frem. Og dokumentationen taler vel for sig selv: Det er ikke beskeder, man viser sine kolleger. Han har ført os alle bag lyset.

Abdel Aziz Mahmoud og Mads Aagaard arbejdede blandt andet sammen på 'Shitstorm' og 'DM i hadbeskeder'. Foto: DR

De seneste dage har en debat udviklet sig på de sociale medier. En debat om, hvor meget de personer, der stod Mads Aagaard nær, kendte til hans gøren og laden, og derfor har Abdel Aziz Mahmoud nu valgt at tage bladet fra munden.

- Det synes jeg er en meget uetisk og farlig ting at gøre, siger han og fortæller videre, at de nye oplysninger om Mads Aagaard dog har gjort stort indtryk.

- Meget af det er jo tilsyneladende også foregået på Messenger, men det er klart, at de her sager sætter da tingene i et nyt perspektiv, siger han og understreger:

- Men jeg kan og vil ikke tage ansvar for det, Mads har gjort, og jeg er meget ked af det og påvirket af situationen. Vi bevæger os ud ad en farlig vej, hvis tidligere kolleger og bekendte afkræves offentlige erklæringer om deres manglende kendskab til og store afsky mod hans handlinger. Handlingerne er hans. Ansvaret er hans. Terapien må være hans, understreger Abdel Aziz Mahmoud.

Mads Aagaard: Jeg vil søge hjælp Mads Aagaard Danielsen vil overfor Berlingske ikke kommentere de konkrete sager, men skriver i en besked: 'Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på en gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste', skriver han i en sms til Berlingske. Ekstra Bladet har flere gange i den forløbende uge forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard Danielsen. Ekstra Bladet har været i kontakt med en række af de kvinder, der står frem og fortæller krænkende oplevelser om Mads Aagaard i Berlingske. De har ikke ønsket at fortælle yderligere om deres oplevelser til Ekstra Bladet.