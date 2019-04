Bryggen-familien samlet til 'hemmeligt' bryllup i gråvejr

Som Ekstra Bladet i går kunne afsløre, står denne weekend i kærlighedens og brylluppets tegn for Bryggen-pigen Stephanie 'Geggo' Karma Christiansen og hendes udkårne, Cengiz Salvarlis.

Parret har været meget hemmelighedsfulde omkring deres store dag, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger varer kærlighedsfesten hele weekenden.

Det hele løber af stablen på Kokkedal Slot i Nordsjælland, der ligger i naturskønne omgivelser nær golfbaner og en lille sø.

Desværre har vejrguderne ikke læst beskeden fra Team Bryggen og TV3 om at lade solen skinne på den vigtige dag. I stedet har dagen fra morgenstunden budt på det stik modsatte i form af kulde, blæst, gråvejr og silende regn.

Ved 14-tiden stilnede regnen dog lidt af, og solen tittede en smule frem.

Her ankommer Geggo til slottet i en hvid limousine. Foto: Jonas Olufson

Balloner og diskotek

Heldigvis for gæsterne er Kokkedal Slot tilsyneladende booket hele weekenden, så de fleste gæster - blandt andre Linse, Didde og moster Niller - kunne ankomme i det markant bedre fredagsvejr og sovet på slottet.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte er der de seneste timer ankommet flere gæster til slottet, mens diverse fragtbiler med balloner, rullende diskotek og mad også har rullet mod slottet for at assistere ‘Bryggen’-parret på deres store dag.

Brudekjole med taxa

Også en taxa ankom tidligere til slottet, med hvad der tilsyneladende var en brudekjole.

Den blev beskyttet fra regnen af en chauffør med en paraply og forsigtigt båret ind på slottet.

Bryllupskagen blev ved 13-tiden leveret af 'Kagekompagniet'.

Brudgommen har flere gange vist sig ude foran slottet, hvor han sammen med flere andre gæster har nydt en cigaret, inden det går løs.

Overvåget af vagter

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger finder vielsen sted 14.00 inde på slottet. Cirka ti minutter i 14.00 ankom et stort antal gæster til slottet.

Kort efter ankom Geggo standsmæssigt i en stor, hvid limousine. Hun var iført en brudekjole i knækket hvid uden stropper og bar en hvid brudebuket.

Vielsen foregår i slottets have. Der er sat en hvid pavillon op, og der er pyntet med hvide balloner. Gæsterne står klar til, at Geggo kommer ud.

Den mildest talt mediebevidste Bryggen-familie forsøger at holde brylluppet så hemmeligt som overhovedet muligt indtil på torsdag, hvor det kan ses på TV3 i det populære reality-program 'Familien på Bryggen', og den fremmødte presse bliver derfor overvåget af vagter.

Kokkedal Slot, hvor den store bryllupsfest afholdes i dag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Anden gang er lykkens gang

Geggo og Cengiz blev allerede mand og kone for to år siden i Las Vegas, men det har dog hele tiden været meningen, at de også skulle giftes i Danmark.

- Selve brylluppet kommer ikke med i 'Familien fra Bryggen'. Det kan være, der kommer lidt derfra, men selve det fulde bryllup vil ikke blive vist. Det handler både om, at vi gerne vil holde lidt for os selv, men også af respekt for gæsterne, der ikke nødvendigvis har lyst til at være på tv, har Geggo tidligere forklaret til Ekstra Bladet.

Familien på slottet - Geggo, Cengiz. Linse og co. er samlet i Kokkedal denne weekend. Foto: Jonas Olufson

For nyligt kom det frem, at deres amerikanske vielse ikke er gyldig herhjemme.

- Vi fik aldrig afleveret papirerne efter vores bryllup i Las Vegas på kommunen herhjemme inden for tidsfristen, forklarede 29-årige Geggo til Billed-Bladet for nyligt.

Indtil for nylig drev de skønhedssalonen La Lotus på Amagerbrogade i København, men parret valgte at lukke salonen 1. april i år.

I den nye sæson af 'Familien fra Bryggen' følger man parrets bryllupsplaner, og man har også lovet seerne et kig på selve brylluppet. Sidste afsnit i denne omgang bliver sendt torsdag 2. maj.

