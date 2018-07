Bryggen-pige bryder forlovelsen

Ni måneder inde i den ellers romantiske forlovelse mellem Didde Skjelmose og hendes udkårne Sonny Bendiksen, tages ringene af.

Kærligheden forduftede, fordi de ikke kunne finde tid til at ses ofte nok.

Didde Skjelmose har bekræftet bruddet i en kommentar på Instagram, men ønsker ikke at udtale sig over for Ekstra Bladet.

Sonny Bendiksen, der netop er vendt hjem efter en tiltrængt ferie, fortæller imidlertid, at de to er gået fra hinanden som gode venner.

- Vi har det rigtig fint. Vi er ikke de der typer, der har brug for drama. Man kan ikke blive uvenner med Didde, siger han.

I kommentarfeltet skriver Didde Skjelmose, at hun ikke længere er kæreste med Sonny Bendiksen.

Udover de to medie-menneskers travle hverdage har den lange køretur frem og tilbage mellem deres bopæle spillet en rolle i bruddet.

- Vi havde lige hver anden weekend sammen, og når den glippede, tog arbejdet meget af den tid, vi skulle have været sammen, siger han

Sonny Bendiksen bor i Nyborg, mens Didde Skjelmose bor på den anden side af Lillebælt i Vamdrup.

- Jeg har rigtig meget tv-arbejde som producer på TV2 og kører det meste af landet rundt for at lave produktioner, og Didde har et fuldtidsjob, og så filmer hun meget, tilføjer Sonny Bendiksen.

Sonny Bendiksen havde inviteret deres venner og bekendte som en overraskelse til forlovelsen. Foto: Privat

Sonny Bendiksen knælede for Didde Skjelmose med en ring i inderlommen i oktober sidste år på Hotel Hesselet i Nyborg.

Parrets venner og bekendte var i et rum ved siden af, og i det, der blev sagt ja, overraskede gæsterne Skjelmose, der var ude af sig selv i en lykkerus.

Dengang betegnede hun det som 'den fedeste dag' over for avisen.

Bendiksen fortæller, at Didde Skjelmose var kvinden i hans liv, og at han ikke skal ud på single-markedet lige foreløbigt.

- Lige nu har jeg ikke lyst, og jeg ved med 100 procent, at jeg ikke skal giftes igen. Didde var 'the one', siger han.