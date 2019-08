'Bryggen'-stjerne afslører: Her er min nye kæreste

Stephanie ’Geggo’ Christiansens veninde ’Burger’, som man kender fra tv-programmet ’Familien fra Bryggen’, har fået en kæreste.

Det afslører 22-årige 'Burger' med det borgerlige navn Lea Jakobsen på sin Instagram-profil.

Her fortæller hun også, at det er en gammel bekendt, hun nu har kastet sin kærlighed på.

'Følte bare lige for at præsentere min kæreste. Efter 5 års bekendtskab, har vi besluttet, at NU skal det være. Jeg er glad', skriver hun til et billede af kæresten og afslører, at det er 24-årige Daniel Ramø, hun nu kalder sin kæreste.

Har kendt hinanden længe

Over for Ekstra Bladet bekræfter Lea Jakobsen, at hun nu er i et forhold. Hun fortæller, at hun og Daniel Ramø har kendt hinanden i mange år, og at de har datet hinanden ad flere omgange.

– Vi mødte hinanden for fem år siden. Vi kan ikke helt huske hvor, fordi det er så længe siden, siger hun til Ekstra Bladet.

– Vi har kendt hinanden længe, så vi har selvfølgelig haft perioder, hvor vi ikke har talt sammen, og vi har haft andre kærester begge to. Men vi har altid fundet tilbage til hinanden, og nu har vi så valgt at gøre det officielt og satse 100 procent på det, siger hun.

Her ses Burger sammen med Geggo til 'Vi elsker 90'erne'. Foto: Henning Hjorth

God humor

Ifølge Lea Jakobsen er det især Daniel Ramøs humor, hun er faldet for.

- Først og fremmest faldt jeg for hans personlighed. Vi har bare altid klinget godt sammen. Vi har samme humor, og vi er rigtig gode til at være i hinandens selskab. Ud over det så kan vi begge med hinandens familier, hvilket altså også bare er vildt vigtigt for mig. Så det er bare dejligt det hele, siger hun med et smil.

Burgers gode veninde Geggo har flere gange forsøgt at sætte hende op med en potentiel kæreste, men ifølge Burger har hun helt selv stået for at få Daniel Ramø på krogen.

- Nej, det har hun (Geggo, red.) ikke hjulpet med. Det er på helt egen hånd, jeg har fanget ham, siger hun med et grin.

Fans af 'Familien fra Bryggen' kan i øvrigt godt begynde at glæde sig til en ny sæson af ’Familien fra Bryggen’, som snart får premiere på TV3. Her får de blandt andet et indblik i Geggo og Cengiz' bryllupsrejse til Miami, og mon ikke også det betyder et gensyn med Burger?