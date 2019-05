Bryllup på vej: Dansk stjernepar skal giftes

Det er ikke kun Mille Goris øjne, der stråler af glæde for tiden. På hendes finger sidder en funklede ring med en lyserød sten som bevis på, at det går rigtig godt mellem hende og musikeren Thomas Buttenschøn.

34-årige Buttenschøn har friet til Mille Gori - hende, som alle landets unger kender som Motor Mille fra DR's børnekanal Ramasjang.

- Vi har faktisk været forlovede i et stykke tid. Vi har holdt det for os selv, men vi er meget lykkelige, siger Mille Gori til Billed Bladet.

Parret har været sammen i halvandet år. De mødtes, da de begge var med i sommerforestillingen Cirkus Summarum.

- Da vi var færdige i Aarhus og kom tilbage til København, tænkte jeg: 'Hvor er det menneske, jeg har snakket med de sidste to måneder? Jeg skriver lige og hører, om vi skal drikke en kop kaffe', har Thomas Buttenschøn tidligere fortalt til tv2.dk.

Thomas Buttenschøn har valgt en lyserød sten til Mille Gori, fordi hun elsker farven. Foto: Jakob Jørgensen

Kaffen udviklede sig til kærlighed mellem de to, der regner med at holde et sommerbryllup.

- Jeg faldt for og kan stadig blive dagligt forelsket i ham, som han er. Han kan hvile i sig selv og have mange nuancer. Han er sjov og kan få mig til at grine og samtidig få mig til at slappe af. Thomas ser samtidig mig for den, jeg er, og det kan man ikke gøre andet end at holde af, har Mille Gori tidligere sagt.

Thomas Buttenschøn blev i 2017 skilt fra sin hustru gennem syv år, Cana Buttenschøn.

- Vi er ikke sure på hinanden, men vi må desværre nok konstatere, at vi er bedre mennesker og forældre hver for sig. Det er hårdt at nå dertil, men vi tror begge, at det er det bedste både for os og for børnene på sigt, skrev det tidligere ægtepar den gang på deres Instagram-profiler.

