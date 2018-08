Bryllup på vej i 'Årgang 0'

Ved årsskiftes stod 37-årige Christina Siguenza og 41-årige Per Pepe Petersen frem som kærester, efter at have holdt deres forhold for dem selv i længere tid.

Nu er 'Årgang 0'-Stephanies mor og hendes udkårne klar til at tage deres forhold til næste niveau. Parret skal giftes, skriver realityportalen.dk.

– Vi er meget glade, og vi glæder os til den dag, vi bliver gift, siger den forelskede ‘Årgang 0’-deltager til realityportalen.dk.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter gommen det forestående bryllup og at parret er blevet forlovet, men derudover ønsker han ikke at fortælle mere om den gode nyhed.

Christina Siguenza med fire af sine fem børn. Foto: TV2/Camilla Hay

Hvor og hvornår bryllupsklokkerne kommer til at ringe, ønsker parret ikke at fortælle. De vil heller ikke indvie offentligheden i, hvem der friede og hvordan det foregik.

– Det er en privatsag for os, siger Christina Siguenza til realityportalen.dk.

Christina Siguenza har flere forliste forhold bag sig, som seere af 'Årgang 0' har kunnet følge med i.

Ud over Stephanie har hun datteren Isabella med Christian Van Der Watt

Med Jeppe Syrac fik Christina Siguenza ét barn, og så har hun sønnerne Romeo og William med eksen Martin Rohrberg. De to mødtes i Jyderup Statsfængsel, hvor han afsonede en dom for drabsforsøg på sin tidligere kæreste. Christina derimod var på besøg hos pigernes far, der sad inde for bedrageri.

Stephanies far, Christian Van Der Watt, blev tidligere på sommeren gift med kæresten Ditte, som han har dannet par med i knap fem år.

