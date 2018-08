Brystbombe springer ud som skuespiller på TV2

Når sæson tre af den populære serie 'Perfekte Steder', der bliver sendt på TV2 Zulu, ruller over skærmen, bliver det med Irina Olsen på rollelisten. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke afsløre så meget af handlingen, men jeg kan sige, at jeg har en rolle i sæson tre, og at jeg ikke skal spille mig selv som 'influencer'. Jeg har været til casting og har fået rollen, og jeg har så været med til at optage i to dage, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Irina Olsen har hun altid drømt om at lave skuespil.

- Jeg har jo stået meget på skøjter, og jeg har også danset meget, så det har altid været naturligt for mig at udfolde mig gennem min krop og stå på en scene eller foran et kamera. Det at lave skuespil har været en drøm for mig meget længe, så det er dejligt, at det lykkes nu, siger hun og fortsætter:

- Jeg elsker jo alt, hvad der er nyt og udfordrende. Nu har jeg jo lavet rigtig meget tv, så jeg tænkte, at det var ved at være på tide, at jeg udfordrede mig selv.

Super sjovt

I serien kommer Irina Olsen til at spille overfor blandt andre Gustav Dyekjær Giese, Sara Hjort Ditlevsen og Sus Wilkins.

- De scener, jeg laver, er primært med Sus, og det har været virkelig sjovt. Jeg kender hende jo i forvejen. Men generelt har det bare været rigtig fedt at være med og filme med de andre. Jeg kan virkelig godt lide at lave skuespil, lyder det fra Irina Olsen.

Hun håber derfor også, at hun får mulighed for at lave mere skuespil i fremtiden.

- Jeg håber helt klart, at jeg kan lave mere skuespil. Jeg er jo kommet ind i det på en lidt alternativ måde. For jeg har ikke taget en uddannelse inden for skuespil eller noget ligesom mange andre, men det er fedt, at jeg alligevel får muligheden, og det håber jeg, at jeg kan få mere af i fremtiden, siger Irina.

