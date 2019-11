Brystoperation gik HELT galt: - Jeg fortryder

Forsidefruen Jackie Navarro har aldrig lagt skjul på, at hun har fået lavet flere kosmetiske operationer. Blandt andet har hun fået lavet sine bryster ad flere omgange.

Men langtfra alle brystoperationerne er gået helt efter planen.

Det fortæller Jackie Navarro i onsdagens afsnit af 'Til middag hos ...' på TV3, hvor hun er hovedperson og derfor inviterer komiker Dan Andersen, bagedronningen Annemette Voss og den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen på middag.

- Det skete, da jeg var i USA. Jeg havde aftalt med kirurgen, men vi havde ikke aftalt præcis størrelse. Jeg boede i Houston, Texas, og der er det jo bare 'jo mere, jo bedre'. Så jeg vågner op med de største bryster, og jeg tænker: 'Hvad helvede er det her for noget'? Så gik der ikke mere end et år, og så fik jeg dem fjernet. Så gik jeg uden brystløft, uden implantater eller noget i fem år, forklarer Jackie Navarro i programmet om den fejlslagne brystoperation.

- Det var slappe bryster, der hang nedad. Det var 90-årige bryster, siger hun videre med et grin.

Til Ekstra Bladet fortæller Jackie Navarro, at hun fik sig noget af et chok, da hun vågnede op fra brystoperationen, som blev lavet, da hun var 21 år.

- Jeg var helt blæst og ved siden af mig selv de to første dage efter operationen. Jeg blev først mig selv to dage efter, og da jeg så så brysterne rigtigt for første gang, tænkte jeg: 'De er godt nok store'. Den havde jeg ikke lige set komme. Den næste tanke blev så, hvad jeg skulle gøre ved det, siger hun og fortsætter:

- Men jeg kunne ikke vænne mig til det. Jeg er jo ret lille, og det var jo helt absurd, så store de bryster var. Det var en J-skål eller noget i den stil. Det var bare for meget.

Jackie Navarro har efterhånden fået lavet sine bryster en del gange. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Fik fjernet implantater

Jackie Navarro besluttede sig derfor hurtigt derefter for, at hun skulle have fjernet implantaterne igen.

- Jeg fandt faktisk først rigtigt ud af, hvor meget der var i mine bryster, da de blev taget ud. Efter de var blevet taget ud, gik jeg rundt i en lang periode uden noget. Jeg blev gravid, og jeg vidste, at jeg skulle amme, så jeg valgte ikke at gøre noget ved det. Jeg var helt flad, men jeg var glad for mig selv og min krop og tog mig ikke af det, siger hun.

Alligevel valgte hun at lægge sig under kniven igen nogle år efter for at få lavet sine bryster igen.

- Da jeg fik lavet dem igen, sagde jeg, at det skulle være nogenlunde samme størrelse som mine oprindelige, men med mere fylde og bredere, fordi jeg havde fået kapseldannelse. De var hårde og lignede en tennisbold, siger hun.

Jackie Navarro sammen med Annemette Voss, Dan Andersen og Allan Nielsen. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Siden dengang har Jackie Navarro fået lavet sine bryster flere gange. De er blandt andet blevet gjort større og løftet, efter Jackie Navarro har skullet amme de tre af hendes fire børn, der er kommet til siden.

- Jeg fik nye implantater i for ikke så længe siden, fordi jeg ikke synes, at dem, jeg havde, var store nok. Lige nu er jeg meget tilfreds med dem, jeg har, men de skal sikkert laves igen, når jeg har ammet, siger hun og fortsætter:

- Når man først starter med at få lavet ting, er det svært at komme ud af det. Jeg fortryder, at jeg fik det lavet, da jeg var 18 år og gjorde det i første omgang. Jeg har ammet alle mine børn, og de suger bare det hele ud, og så skal der nyt i igen, og sådan fortsætter det bare, siger Jackie Navarro, der ikke ønsker at fortælle præcis, hvor mange penge hun har brugt på at lave sine bryster.

Jackie Navarro er i øjeblikket i fuld gang med optagelser til den kommende sæson af 'Forsidefruer'.