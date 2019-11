Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Torsdag kom den 54-årige tv-vært Bubber med en chokmelding, da han afslørede over for Ekstra Bladet, at 28 års ægteskab med hans kone, Christina 'Ibsen' Meyer, er slut, og at han samtidig venter barn med en ny kvinde.

Nu river Bubber plasteret endnu mere af, og over for Ekstra Bladet afslører han nu, hvem kvinden, han venter barn med, er.

Det sker efter, der online er blevet delt private billeder fra en fødselsdag, som han og Signe, som kvinden hedder, deltog i sammen for et par uger siden.

- Det er ikke fordi, jeg vil holde hende hemmelig. Jeg vil ikke stå der og sige, at det ikke er hende, når billederne nu er derude. Jeg kan bekræfte, at det er hende, at hun hedder Signe, er 41 år, og at hun venter vores fælles barn, siger han til Ekstra Bladet og understreger, at han ikke ønsker at afsløre, hvad Signe hedder til efternavn, hvad hun arbejder med eller lignende.

Her ses Signe til fødselsdagsfesten. Bubber har givet tilladelse til, at Ekstra Bladet bringer billedet. Foto: Rud Kofoed

- Vi har fået et par tip om, at Signe er kommet meget i dit og familiens hjem? Er det korrekt?

- Ja, det er korrekt, og det har ikke gjort situationen bedre. Hun er kommet i vores hus og kender vores børn, og hun har haft en funktion, hvor hun har passet vores børn. Hun har været barnepige, men har aldrig været ansat på kontrakt eller lignende. Men jeg har nærmest ikke set hende i 20 år - kun i familiesammenhænge i ny og næ, men der har aldrig været noget som helst. Jeg har ikke på noget tidspunkt set det komme, men så støder jeg ind i hende i en fase i mit liv, hvor jeg er meget frustreret, og hvor jeg kæmpede med en masse ting, og så skete der altså bare noget, siger han og fortsætter:

- Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi set det ske, men det skete, og følelser kan man ikke styre. Men det er klart, at det er ikke en stolt situation, og det gør bare det hele så meget mere turbulent. Men alle mennesker har jo også et behov for at føle sig elsket, understreger han.

Den 54-årige tv-vært fortæller, at han og Signe stadig er ved at finde ud af, hvilket forhold de skal have til hinanden i fremtiden med en lille ny på vej.

- Vi ved endnu ikke selv, hvad vi er. Det må fremtiden vise. Lige nu handler det om hende, og så handler det om min familie, som det her selvfølgelig ikke har været en hemmelighed for. Det er ikke nyt for dem, men de er det vigtigste i det her, siger han og tilføjer:

- Jeg ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer, og det vil jeg gerne stille og roligt have lov til at finde ud af, siger han videre og understreger, at Signe ikke har haft noget med skilsmissen fra Christina 'Ibsen' Meyer at gøre.

Bubber og 'Ibsen' blev gift i 1991. Nu er de gået fra hinanden. Foto: Mogens Flindt



Det er så privat

For Bubber har det været meget grænseoverskridende at få offentligjort så mange detaljer om skilsmissen i pressen, selvom han godt ved, at det følger med som offentlig person.

- Det er så privat det hele, men samtidig ved jeg jo også, at jeg er en offentlig person. Jeg ville bare ønske, at vi kunne tage det i vores eget tempo. Vi er ikke stået frem offentligt, og det havde vi heller ikke planer om at gøre på nuværende tidspunkt. Vi får slet ikke lov til selv at bestemme rækkefølgen, og det er frustrerende, for det er så privat, og man vil gerne selv være herre over det, og alle mennesker, uanset hvem man er, har ret til et privatliv, siger han:

- Men samtidig er det jo også 'the name of the game'. Nu er den ude, og så håber jeg, at vi snart kan få ro. For det er så sårbart og privat, og det er ikke kun mig, det går ud over. Jeg har mine børn og min familie, som jeg elsker over alt på jorden, og dem skal der tages hensyn til, understreger han.

Skilsmissen har truet før

Blandt andet har Bubber tidligere i tv-programmerne 'Danmark ifølge Bubber' og 'Stjernerne på slottet' afsløret, at han for år tilbage har været Christina Ibsen Meyer utro med en balletdanserinde i det cirkus, hvor de begge arbejdede på daværende tidspunkt.

- På et tidspunkt trak jeg hende til side og kyssede hende, og så tænkte jeg, at det var sgu meget lækkert, fortalte Bubber om begyndelsen på sin affære, der endte med, at han inviterede sin cirkus-kollega på hotel.

Da 'Ibsen' blev klar over utroskaben pakkede hun alle sine ting og tog parrets fælles datter Sofia med sig. Det førte til et ultimatum.

- Der lå en post-it på køkkenbordet, og så skrev hun: 'Jeg bor her ikke mere', og så stod der så, at her er nummeret på en psykolog, og lad være med at ringe, før du har snakket med psykologen, fortalte Bubber videre om den dramatiske epsiode.

Chokerende sårbar

For Bubber var det en øjenåbner.

- Det var virkelig et wakeupcall. Jeg havde overset alle blinkende lamper, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Da ordene faldt, kunne jeg ikke mærke noget som helst, men for første gang blev jeg klar over, at jeg kunne miste alt det, jeg hidtil bare tog for givet og troede på. 'Ibsen' er jo det halve af mit liv. Min historie. Mine børns mor ... Jeg blev chokeret over, hvor sårbar jeg var ... hvor let det er at miste noget, der er så svært at bygge op, sagde han videre.

Bubber og 'Ibsen' blev gift i 1991. Sammen har de børnene Sofia, Oscar og Laura, der alle er voksne. I maj i år fødte Bubbers datter Sofia en søn, og dermed blev Bubber morfar for første gang.