Bubber afslører stor nyhed: - Jeg kunne ikke være lykkeligere

Det var en glad og storsmilende Bubber, som Ekstra Bladet mødte til gallapremieren på Michael Noers film 'Før Frosten' i Imperial i København onsdag aften.

Det var der en helt særlig grund til. I år bliver Bubber nemlig morfar for første gang.

Hans ældste datter, Sofia Meyer, der er 28 år gammel, venter nemlig en lille dreng om et par måneder.

- Jeg skal være morfar, og det er så fantastisk. Vi ved jo selvfølgelig ikke 100 procent, hvornår det skal være endnu, men min datter er sat til slutningen af april. Så i april eller begyndelsen af maj. Hun er lidt over halvvejs nu, så nu går det stærkt, lød det fra Bubber på den røde løber.

Bubber sammen med sin datter Sofia Meyer. Foto: Mogens Flindt

Glæder sig

Her lagde han ikke skjul på, at han glæder sig som et lille barn til, at han kan holde sit barnebarn i sine arme.

- Det lyder meget gammelt, når man siger det, men det er jo det, livet handler om. Det er jo, når ens børn får børn. Jeg kunne ikke være lykkeligere, siger Bubber.

Han regner da også med, at en stor del af hans tid det kommende år skal bruges på sit nyfødte barnebarn.

- Jeg synes, det er så fedt, at min datter får børn nu. Nu kan man løfte og bære og hente og bringe, fordi man stadig er ung. Jeg elsker faktisk at skulle være morfar. Jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg kommer til at lave så mange ting med den lille fyr, siger Bubber.

Ud over at blive morfar har Bubber også en masse spændende planer i 2019.

- Jeg har masser af projekter, også tv-projekter nu her. Så det skal nok blive et rigtig godt år.

