Bubber er blevet bedstefar

Bubber er for længst hoppet op af sit badekar. Siden søndag har han kunnet præsentere sig som morfar, efter at hans ældste datter, Sofia, nedkom med en dreng.

- Det er fuldstændig sindssygt. Jeg var i Herning og lave cirkus, og så natten mellem lørdag og søndag - det var ved tretiden - får man de første sms'er om, at nu er det nu, fortæller den 54-årige tv-vært til Ekstra Bladet.

- Det var ret vildt egentlig. At man var så langt væk og alligevel så tæt på og var med. Hold kæft hvor ville jeg godt have været der.

Mormor med til fødslen

Med til fødslen var Bubbers bedre halvdel, Christina Ibsen Meyer, som efter en karriere som sanger og skuespiller, er blevet sygeplejerske.

- Det ville Sofia meget gerne have, siger Bubber, som var til stede under sine tre børns fødsler.

Efter cirkusforestillingen søndag kørte han hjem med det samme for at hilse på det første barnebarn.

- Det er jo lidt vildt når ens børn får børn. Jeg skulle hjem og se og mærke og fornemme hele det der... Den der lykke og forøgelse af ens familie. Og se sit eget barn holde et barn, der fuldstændig ligner Sofia, da hun var ligeså nyfødt. Det er ret sindssygt.

- Selvom man var forberedt på, at nu skal jeg se mit barnebarn, så kan man jo aldrig aldrig forberede sig på det der. For hold kæft mand, alle følelser var bare i spil. Virkelig, siger Bubber, som betegner begivenheden som 'lykkelig hele vejen igennem'.

TV-værten fortæller til B.T., at den nybagte familie blev et par dage ekstra på hospitalet, fordi den nyfødte havde haft navlestrengen viklet om foden tre gange, og det havde stresset den lille.

En af Danmarks mest kendte tv-værter kan nu skrive morfar på visitkortet. Foto: Mogens Flindt

Nu har alle det dog godt, fastslår Bubber, som ikke kan vente, til morfar kan komme ud at køre med lillemand.

- Jeg har sagt, at jeg vil kraftedeme ud at rulle med den barnevogn. Og ligeså snart de (datteren og svigersønnen, red.) skal bare det mindste, så vil jeg have ham. Så vil vi da sidde med ham. Det vil vi 100 procent. Jeg vil elske det, siger Bubber, som er glad for, at han ikke er en oldgammel bedstefar:

- Så man ikke er så gammel, at man ikke kan fatte, hvad der sker, mister høreapparatet og ikke kan høre, hvad han siger. Indtil videre føler jeg: 'Hold kæft, jeg kan det hele. Jeg er i stand til alt'.

Kører rundt i nogle navne

Det kribler i fingrene for at få lov at dikke dikke, men jobbet i Cirkus Arenas manege skal passes under turneen i Jylland.

- Så der kan jeg ikke gøre så meget andet end at bare glæde mig til, at jeg engang imellem kan køre frem og tilbage. Det gør jeg også. Men hold kæft, hvor man godt gad at være der hele tiden. Lige om lidt når han åbner øjnene.

Barnebarnet har endnu ikke fået noget navn, men intet tyder på, at han er en ny Bubber:

- Næh, for ham er der jo kun en af. Nej, selvfølgelig skal det ikke være det, for det er jo et selvstændigt lille individ. De har nogle navne, de kører rundt i, og de vil gerne have det i deres tempo, og det forstår jeg udmærket godt.

Om navnene Niels og Christian, som sammen med Meyer udgør Bubbers borgerlige navn, er i spil, vides ikke.

Hold kæft, hvor er det dyrt

Morfar Bubber garanterer dog, at hverken barnebarn eller forældrene for fred for morfar, som sammen med mormor er gået gave- og baby-agurk:

- 100 procent. Vi har været en tur ude at handle. Hold kæft, hvor er det dyrt.

Barnevognen har farmor doneret.

- Det ville hun. Jeg tror, det er rimelig godt fordelt både fra den ene og den anden familie. Alle har stået i kø for at hjælpe. Det kunne ikke være bedre.

Hvis ikke hun var blevet afbrudt af en familieforøgelse, ville Sofia Meyer have været færdig som pædagog til sommer.

- Det har hun udskudt lidt for at få denne her lille bebs, der meldte sig på banen lige pludselig.