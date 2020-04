Bubber er blevet far

Tv-værten er blevet far til en dreng onsdag

Bubber og hans kæreste, Signe Rossing, er blevet forældre til en dreng. Drengen kom til verden onsdag.

Det bekræfter Bubber til HER&NU.

– Alt gik godt. Det kunne ikke være bedre. Det blev en dreng og han er sød og skøn. Han målte 53 centimeter og vejede 3.550 gram ved fødslen, fortæller Bubber til HER&NU.

55-årige Bubber var med, da 41-årige Signe Rossing fødte. Der gik fire timer fra, at de tog på hospitalet, til de var hjemme igen.

Ekstra Bladet fanger en meget glad Bubber på telefonen:

- Han er skøn. Han er dejlig. Han er frisk. Han er et vidunder og en gave, siger han og tilføjer:

- Og fødslen gik godt. Alt gik godt.

Gravid med ny kvinde

I november kom det frem, at Bubber ventede barn - men at det ikke var med hans tidligere kone Christina Ibsen Mayer, han havde været gift med i 29 år.

Til Ekstra Bladet kunne han løfte sløret for, at det var forretningskvinden Signe Rossing, som for år tilbage har passet Bubbers og 'Ibsens' tre børn, der i dag er voksne, der skulle være moderen.

De to ny nybagte forældre har slået pjalterne sammen og danner par. De er flyttet sammen i et hus i Nordsjælland.

Bubber har udover det nye fælles barn med Signe Rossing to døtre og en søn fra sit ægteskab med Christina Ibsen Meyer. Signe Rossing har også tre sønner i forvejen fra et tidligere forhold.