Bubber om Hugo Helmig: Bør have konsekvenser

Lørdag aften kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hugo Helmig havde tilbragt natten forinden i politiets varetægt i Aarhus, efter han blev pågrebet, mens han var kraftigt påvirket af kokain og derfor var 'ude af kontrol'.

I den forbindelse bekræftede Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, over for Ekstra Bladet, at den unge Helmig de seneste måneder har udviklet et misbrug af kokain. Et misbrug, som han i øjeblikket er i behandling for. Natten til lørdag fik han dog et tilbagefald.

Skal have konsekvenser

På trods af skandalen gæster den 20-årige popstjerne programmet 'X Factor' i aften, hvor han skal optræde.

Selvom både Hugo Helmig har undskyldt offentligt, mener tv-værten Bubber ikke, at det er i orden.

Den holdning ytrede han, da han fredag sad i fredagspanelet i 'Go morgen Danmark' på TV2.

- Synes du, at det er okay, at Hugo Helmig skal spille i aften til 'X Factor'? Spørger 'Go' morgen Danmark'-værten Mikkel Kryger panelet om.

- Egentlig ikke (..) Der er ikke noget personligt i det på nogen som helst måde, jeg synes bare, at det skal have nogle konsekvenser, lyder svaret fra Bubber i programmet.

Se også: Trods kokain-skandale: Hugo Helmig klar til 'X Factor'

Artiklen fortsætter under billedet ...



Hugo Helmig er søn af musikeren Thomas Helmig og topmodellen Renée Toft Simonsen. Foto: Finn Frandsen

Drugs er noget lort

Ifølge Bubber burde TV2 'stå op' og håndtere konsekvenserne af Helmigs skandale.

- Når man stiller sig op der og er et kæmpe idol og en fantastisk talentfuld sanger. Så ved jeg godt, at familien har lagt sig helt fladt ned og sagt undskyld og så videre, men så synes jeg bare nogle gange, at man må statuere nogle eksempler. Man må sgu turde, at stå lidt op og sige; Nej vi vil ikke hylde det her.

- Der skal være nogle konsekvenser, og så må man så se næste gang, hvordan det så står til. På en eller anden måde, så er det bare ærgerligt, siger han til panelet.

Samtidig sender tv-værten en lille stikpille til deltagerne i 'X Factor'.

- Men jeg forstår det godt. De har jo brug for nogle, som kan synge i det program. Så det er fedt, at der kommer noget. Det kan jeg godt forstå, er et dilemma, lyder det fra den 54-årige tv-vært.

Bubber understreger, at han ikke har noget personligt imod Hugo Helmig, men at han foragter stoffer.

- Jeg synes på en eller anden måde ikke, at det er i orden. Drugs er noget lort.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Bubber, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Se også: Nu reagerer Renée Toft Simonsen