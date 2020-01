Bubber til drukfest: Flygtede fra pressen

Du kan stadig nå det. KUN på Ekstra Bladet: Få adgang til Reality Awards-showet HER. Vælg pakken til 49 kr.

Hele Danmarks Bubber dukkede fredag aften op på Docken i København i forbindelse med Reality Awards 2020.

Her var han dog ikke meget for at tale med pressen og skyndte sig med vilje forbi den røde løber. Faktisk løb han bogstaveligt talt.

Bubber på vej i fuld fart. Foto: Anthon Unger

Alligevel fik Ekstra Bladet et par ord fra ham, mens han i løb fortsatte mod scenen.

- Jeg har det godt, tak. Men i dag handler det ikke om mig. Jeg skal bare uddele en pris, sagde han med et venligt smil.

- Men jeg har det godt. Jeg har lige været ude at rejse, hvor jeg har cyklet en del.

Bubber var ikke meget for at tale med pressen fredag aften, men gik alligevel med til at få taget et par billeder. Foto: Anthon Unger

Det er ikke længe siden, at Ekstra Bladet kunne afsløre, at Bubber er blevet skilt fra Ibsen, og at han samtidig venter et barn med familiens tidligere barnepige, Signe Rossing.

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Det ønskede han dog ikke at tale om fredag aften, og Signe Rossing var da heller ikke til at se i salen.

- Ikke mere af det nu, sagde han venligt.