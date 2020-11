Bubbers eks: Jeg har ikke brug for at tale højt om mit privatliv

I mange år har har hun næsten ’bare’ været Bubbers kone, ’Ibsen’, og karrieren som skuespiller har været på standby. Men nu er hun tilbage på det store lærred i Anders Thomas-Jensens hævn-komedie, ’Retfærdighedens ryttere’, der får premiere torsdag.

Det er præcis et år siden, bomben sprang: Bubber, med det borgerlige navn Niels Christian Meyer, havde forelsket sig i familiens tidligere barnepige, der nu ventede hans barn. Og dermed var 28 års ægteskab med ’Ibsen’ – alias Christina Ibsen Meyer – slut.

Efter skilsmissen har 54-årige ’Ibsen’ kasseret efternavnet Meyer og hedder i dag Christina Nørby Ibsen. Privatfoto

Det sidste navn, Meyer, har hun efterfølgende skilt sig af med. I stedet har hun taget sit pigenavn og hedder nu Christina Nørby Ibsen.

– Der er ikke noget dramatisk i det. Jeg synes bare, at det passede bedre nu, siger hun til Ekstra Bladet.

Som en lukket bog

Forleden fortalte Bubber glad til Ekstra Bladet om, hvor meget han nyder livet som småbarnfar med kæresten, Signe Rossing.

– Hvordan er det for dig at læse sådan en artikel?

– Jeg tænker ’Åh herregud’.

– Hvordan har du det i dag?

– Jeg er o.k. Mange døre har åbnet sig. Det var Anders, der henvendte sig og spurgte, om jeg havde lyst til rollen som en halvtosset psykolog. Det er altid både en ære og en fest at være med i en Anders Thomas Jensen-film, siger 54-årige Ibsen, der tidligere har medvirket i hans film ’De grønne slagtere’.

– Psykolog, er det noget, du har haft brug for det seneste års tid?

– Det vil jeg helst ikke svare på. Jeg har ikke behov for at ytre mig. Jeg lever ikke af at skulle fortælle offentligheden om mit privatliv. Det er som en lukket bog – ikke mindst af hensyn til børnene, siger hun.

Børnene er 24-årige Laura, Oscar på 28 og 30-årige Sofia. Og så barnebarnet Alfred på halvandet år.

Ny babylykke: - Stolt og glad

Ud over at være tilbage i skuespilfaget har Ibsen tid til sit andet fag, sygeplejerske. I ’rollen’ som det sidste har hun i årets løb også meldt sig i det akutte coronaberedskab.

– Hvad er du mest, skuespiller eller sygeplejerske?

– Halvt af hvert. Det ene er jo som en ild, du ikke kan slukke. Det andet er så givende.

