Burhan G med stor kærlighedserklæring

Børnehavepædagogen Christina fik stor betydning for Burhan G, der hylder hende i et rørende opslag

Hitsangeren Burhan G er ude med en stor kærlighedserklæring på det sociale medie Instagram.

I en tid, hvor minimumsnomeringer har fyldt spalte op og spalte ned i den offentlige debat, viser Burhan G, hvilken betydning en god og kærlig pædagog kan have for et barns trivsel.

- Christina kom ind i mit liv i en vigtig tid, skriver 36-årige Burhan G på Instagram, hvor han husker mere end 30 år tilbage.

- Hun gjorde mig til en del af sin familie og gav mig oplevelser, som mine forældre ikke selv havde mulighed for. Hun var i starten af 20'erne, da hun startede som pædagog i min børnehave - en socialt belastet børnehave i Nordvest, hvor nogle af de andre børn blev negligeret af deres forældre, og hvor mange blev afleveret med samme ble og tøj, som de havde fået på dagen før.

Han fortsætter med at fortælle, at pædagogen Christina var vidne, da han sagde nogle af sine første ord, og hun tog ham til sig og gav ham oplevelser, han stadig husker den dag i dag.

- Blandt andet til Bornholm, hvor vi boede på hendes forældres gård og skabte mange minder. I dag har hun sin egen lille familie og den hyggeligste isbar på Bornholm. Jeg ville egentlig bare bruge denne solskinsdag på at sende hende min kærlighed, skriver Burhan G.

I dag kan Burhan G selv kalde sig far. I december 2015 kom sønnen Dallas til verden, som han har sammen med Sarah Zobel. Parret gik fra hinanden i 2018.

Burhan G oplyser via sin manager, at han ikke har yderligere at tilføje.