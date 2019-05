Burhan G. skovler millioner ind: Sætter rekord

Burhan G med det borgerlige efternavn Genç er helt oppe at køre. I hvert fald når det kommer til økonomien.

Således er regnskabet for hans selskab Genc netop blevet offentliggjort, og der leveres rekorder hele vejen igennem.

Bruttoresultatet har aldrig været højere - det samme gælder overskuddet, der ender på 2,8 millioner kroner. Det er næsten tre gange så meget som året før, hvor det lød på 975.690 kroner.

Burhan G bliver da også selv forkælet.

Personaleomkostningerne lyder på 3,2 millioner kroner, men da der ikke er nogen ansatte i firmaet, må det formodes, at pengene er gået til direktøren selv. Dertil kommer et ekstraordinært udbytte på 800.000 kroner, som samlet betyder, at Burhan G havde et fire millioner kroner godt 2018.

Privat kom han dog ikke ud af 2018 uden ridser i lakken. Forholdet til Sarah Zobel gik itu i januar. Sammen har de sønnen Dallas.

Efter bruddet skiftede han postnummeret, hvor de altid er tilfreds - 2660 - ud med en lejlighed i Store Strandstræde i hjertet af København. Her har han lejet sig ind i en fireværelses lejlighed få hundrede meter fra Nyhavn, hvor han kan boltre sig på 178 kvadratmeter.

På den musikalske front kører han lige nu reklamer for et juleshow, hvor han skal Danmark rundt, og så gik han sidste år sammen med Karl William om sangen Samme vej.

I juni drager han på turné til Rasmus Seebachs familiekoncerter, hvor han skal spille med Seebach, Hjalmer og Chris Burton.

Og han kan synge uden den store tanke på selskabets velbefindende. Efter rekordåret har han en egenkapital på 5,7 millioner kroner