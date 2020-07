'Buttplug-Danni' er blevet far: - Forfærdelig fødsel

Danni Sigen afslørede i slutningen af marts, at der var en familieforøgelse på vej. Han skulle nemlig være far.

- Jeg er meget overvældet. Det er fantastisk. Det er noget, jeg har tænkte over, at jeg gerne ville i et par år. Så det er en meget mærkelig følelse. Jeg er virkelig glad, men man bliver også bekymret, for man kan jo ikke lade være med at tænke over, om man bliver en god far, og hvordan verden ser ud på den anden side af alt det her corona, sagde han til Ekstra Bladet.

Nu er den store lykke sket. Natten til onsdag omkring klokken 1 kunne Danni Sigen kalde sig far for første gang, da sønnen Shah kom til verden.

Det afslører han på Facebook, hvor han har delt et billede af sønnen, som ved fødslen var 50 centimeter og vejede 3170 gram.

Det er også en meget glad Danni Sigen, som Ekstra Bladet onsdag aften fanger over telefonen.

- Det er fantastisk. Det er, som alle siger, at man først forstår det, når det sker, jubler en tydeligt lykkelig Danni Sigen.

Forfærdelig fødsel

Både mor og søn har det godt, men det var noget af en kamp, da den nyfødte dreng skulle til verden.

- Fødslen var forfærdelig. Efter over 20 timer endte vi i akut kejsersnit. Men alle har det godt, og vi har fået lov til at komme hjem i morgen tidlig, så det er vi meget glade for. Det er ikke så sjovt at ligge på sådan en afdeling her, siger den nybagte far, som ikke havde forventet, at han de kunne komme hjem så tidligt.

Moren til sønnen hedder Pouya, og Danni Sigen har tidligere fortalt, at de ikke er kærester, selvom de lever sammen som et par.

- Jeg plejer at sige, at vi lever ligesom et ægtepar, men har ikke sex. Vi er partnere, men er ikke sådan kærester. Vi har hver vores soveværelse, mens ellers gør vi alt sammen, og på den måde er vi jo også i et parforhold og er en moderne regnbuefamilie, fortalte han i marts til Ekstra Bladet.

Parret har allerede fundet navnet til sønnen, som er kommet til at hedde Shah. Og det er der en helt særlig årsag til.

- Det betyder konge på farsi, og hun (moren, red.) er iraner, så det var, så han også fik noget af den kultur med sig også. Det var mig, der fandt på det, og så var vi begge meget enige om det, fortæller Danni Sigen.