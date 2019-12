Café Hack-vært konkurs

Radioværten Søren Dahl, som er mest kendt fra det nu nedlukkede radioprogram 'Café Hack', er gået konkurs. Det skriver ugebladet Se og Hør.

Ifølge ugebladet er det blot et par måneder siden, at 61-årige Søren Dahl fik solgt sit hus til 500.000 kroner under den oprindelige udbudspris. Salget har tilsyneladende ikke kunnet redde hans enkeltmandsvirksomhed, som nu er under afvikling af skifteretten.

Ifølge Statstidende skal en kurator nu afgøre, hvordan selskabet skal afvikles, og om der er penge til at betale gælden til diverse kreditorer.

Café Hack blev gennem 14 år sendt på P4 frem til foråret 2017, hvor public service-stationen brød samarbejdet med deres lyttermagnet.

Det skete, efter Radio24syv afslørede, at Søren Dahls produktionsselskab havde modtaget mindst en million kroner i betaling fra de forskellige caféer, hvor der var blevet sendt live i løbet af nogle sommerturnéer, hvilket var i strid med DR's regler.

- Det er en alvorlig sag for alle parter, når vi på denne måde skal afslutte et samarbejde med et produktionsselskab, som vi har arbejdet sammen med i rigtigt mange år. Men der er desværre ikke nogen vej udenom, sagde DR's tidligere radiochef Gustav Lützhøft i forbindelse med programmets lukning.

Ekstra Bladet prøver i skrivende stund at indhente en kommentar fra Søren Dahl, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Café Hack bliver fortsat sendt dog under navnet 'Dahl på Hack'.

'Dahl på Hack’ sender FM-radio hver søndag kl. 10-12 på henholdsvis Radio Nordjyske, Radio SLR og Classic FM.