Camilla Ottesen skal skilles

Camilla Ottesen og Anders Hedme er gået fra hinanden efter 20 års samliv, og de har valgt at lade sig skille.

Det oplyser Camilla Ottesen via NENT Group, der blandt andet står bag Viaplay og TV3, hvor hun er vært på 'Boligkøb i blinde' og den kommende sæson af 'Fangerne på fortet'.

'Efter 20 års samliv og ægteskab har min mand og jeg desværre besluttet at gå hver til sit,' starter pressemeddelelsen, hvor de gør det klart, at der ikke er drama forbundet med bruddet.

'Vi skilles som gode venner med gensidig respekt for hinanden, og vi beder om forståelse for, at vi af respekt for vores børn ikke ønsker at uddybe beslutningen yderligere,' lyder beskeden fra NENT Group.

Anders Hedme og Camilla Ottesen har sammen to børn. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix

47-årige Camilla Ottesen og 46-årige Anders Hedme har sammen børnene Viola og Viggo. De to blev forlovet i 2002 og blev gift året efter.

Parret kunne i 2015 fejre kobberbryllup og valgte i den forbindelse at blive gift igen, men fem år senere holdt kærligheden altså ikke længere.

Camilla Ottesen kan opleves tilbage på skærmen senere i år, når TV3 genopliver 'Fangerne på fortet' og sender en ny omgang af det ikoniske realityprogram.

