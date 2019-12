Caroline Fleming i dyb sorg

Mandag aften kom det frem, at den kendte designer og tidligere fotomodel Henriette Zobel er død efter længere tids sygdom - kun 57 år gammel.

Det tragiske dødsfald har efterladt familie og venner i chok og stor sorg.

Henriette Zobel var blandt andre en god veninde af tv-baronessen Caroline Fleming, og nyheden om venindens alt for tidlige død har fået baronessen til tasterne på Instagram, hvor hun sender en rørende hyldest til sin veninde igennem mange år.

Her ses Henriette Zobel og Caroline Fleming sammen til Svendprisen. Foto: Anders Brohus

Rørende hyldest: Her er Zobels sidste ord til mig

'Når nogen, du elsker, dør, kommer du dig aldrig rigtig over det. Du lærer bare langsomt at komme videre uden dem. Men du gemmer dem altid sikkert i dit hjerte', skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil som en hyldest til afdøde Henriette Zobel.

'RIP, kæreste veninde. Må din sjæl finde den ro og kærlighed, du fortjener', skriver hun videre.

Caroline Fleming og Henriette Zobel var gode veninder. Foto: Jonas Olufson

Døde alene

Mandag bekræftede familiens præst, Flemming Pless, det tragiske dødsfald over for Ekstra Bladet.

Han ønskede dog ikke at fortælle, præcis hvad Henriette Zobel døde af. Tirsdag fortalte han videre til Ekstra Bladet, at Henriette Zobel blev fundet død af et familiemedlem, og at hun døde alene.

Se også: Henriette Zobel er død efter længere tids sygdom

- Jeg kan ikke sige, hvad hun døde af, andet end at det var nogle banale rent fysiske lidelser, der havde generet hende i et pænt stykke tid. Og selv om der hele tiden var venner og familie, der kom og så til hende, så gik den pludselig bare ikke længere, siger Flemming Pless og fortsætter:

- Det er jo chokerende, for når man er 57, så synes man jo, der er mange år tilbage i én, men den var altså ikke længere for hende. Det er selvfølgelig en stor sorg, men det, der er sket, er egentlig ganske udramatisk og uproblematisk - altså så uproblematisk, som det kan være, når nu familien ikke sidder hele vejen rundt om sengen og sygelejet, når det sker.

Henriette Zobel døde alene

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Caroline Fleming, men det har i skrivende stund ikke været muligt.