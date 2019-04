Caroline Fleming i pinlig brøler: 'Det kan du simpelthen ikke mene'

Da den danske tv-baronesse Caroline Fleming tirsdag aften lagde et billede op på Instagram for at hylde Paris' ikoniske kirke Notre Dame, der mandag stod i voldsomme flammer, gik det ikke helt efter planen.

Her kom hun nemlig til at dele et billede af den forkerte kirke.

'Nogle gange må man bare sidde tilbage og lukke sine øjne med taknemmelighed for, hvor fantastiske mennesker kan være i tragediens stund', skrev hun blandt andet til billedet, som hun angav som at være Notre Dame i Paris.

Det gik dog hurtigt op for mange af Caroline Flemings følgere, at baronessen havde delt et billede af den forkerte kirke. Det var nemlig ikke Notre Dame i Paris, hun havde delt et billede af, men i stedet Notre Dame-kirken i den franske by Reims.

Den fejl faldt hurtigt flere danskere for brystet.

Se også: Efter blodrøde tal: Det skal der ske med tv-baronessens slot

'Det kan du simpelthen ikke mene. Det staves Notre Dame - hvis du googler det, kan du finde et billede af den. Vælg den i Paris - for det der er et billede af den i Reims', skriver en kvinde til billedet.

'Hovsa! Der er vist en, der ikke ville have bestået informationssøgning', skriver en anden.

'Når man gerne vil være med på bølgen, men poster den forkerte katedral', skriver en tredje.

'Ej, hvor pinligt for dig', konstaterer en fjerde tørt.

Caroline Fleming har nu slettet billedet igen. Foto: Krestine Havemann

Sletter opslag

De mange kommentarer fra følgere, der påpegede Caroline Flemings bommert, fik hende hurtigt til at ændre teksten på billedet, så det fremgik, at der var tale om en kirke i Reims - og ikke den i Paris.

Siden har Caroline Fleming dog helt valgt at fjerne billedet fra sin profil.

Det gik ikke helt efter planen, da Caroline Fleming lagde et billede op på Instagram tirsdag aften. Foto: Jonas Olufson

Caroline Fleming har på Instagram ikke forklaret yderligere om, hvorfor fejlen skete.

Til Ekstra Bladet fortæller Jesper Thomsen, der er Caroline Flemings pr-agent, at hun tager bommerten og de mange kommentarer med et stort smil.

- Hun griner højlydt. Hun troede, hun havde +3,5 i sine brilleglas, men det var åbenbart ikke helt nok, siger Jesper Thomsen på vegne af Caroline Fleming.

Se også: Kærligheden brast: Caroline Fleming er blevet single

Til Caroline Flemings forsvar skal det dog også siges, at det kan være svært at finde rundt i de franske kirker - med eller uden briller.

Der er nemlig hele 18 forskellige kirker i Frankrig, der bærer navnet 'Notre Dame', og flere af dem ligner til forveksling hinanden.