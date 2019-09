Caroline fra 'Mit plastikmareridt' kritiserer TV3: Det er for dårligt

I aftenens afsnit af 'Mit plastikmareridt' mødte vi blandt andet Caroline, der allerede som 15-årig besluttede, at hun skulle have nye bryster, lige så snart hun blev myndig.

I begyndelsen er hun glad for resultatet af operationen, men der går ikke længe, før silikonebrysterne begynder at se helt forskellige ud. Heldigvis tilbød programmets læger hende at rette op på fejlen.

Caroline er stadig henrykt over det nye resultat den dag i dag, men der er dog én ting, der giver skår i glæden.

- Det er alt for dårligt, at programmet blev optaget for to år siden, men først bliver sendt nu, siger hun.

- Det er øv, at man står i en situation for to år siden, som man overhovedet ikke står i den dag i dag, og så skal blive mindet om de gamle problemer.

Det går også Caroline på, at hun i programmet befinder sig i en ekskærestes lejlighed og er sammen med en veninde, som hun ikke længere ses med.

Fik opfyldt sin drøm

Selvom hun er træt af den lange ventetid fra optagelse til udsendelse, har Caroline ikke en finger at sætte på de nye bryster, 'Mit plastikmareridts' læger har lavet til hende.

- Jeg er super glad for resultatet og har været glad gennem hele forløbet, fortæller hun.

- Nu er jeg glad for at kigge mig selv i spejlet. Jeg har fået de bryster, jeg havde drømt om helt til at starte med.

Hun er derfor heller ikke et sekund i tvivl om, at hun vil anbefale andre at melde sig programmet.

Ekstra Bladet har forholdt TV3 Carolines kritik af den lange ventetid fra afsnittets optagelse til dets udgivelse. I et skriftligt svar fra programdirektør Kenneth Kristensen lyder det:

- Vi har rigtig mange stærke formater, vi skal have plads til – og det betyder, at vi en gang imellem er nødt til at rykke rundt på vores programmer.