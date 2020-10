Casper Christensen: - Skilsmisse er en kæmpe sorg

- Det har jeg heller ikke gjort, skynder Casper sig at slå fast, da vi skal tale om det femte bud.

Vi bliver dog enige om, at hans nye livsstil har medført, at han faktisk har slået 'den gamle Casper' ihjel.

- Det er det, hele bogen handler om, siger han så.

- Det er vildt at læse om sig selv på den måde. For det er bestemt ikke nogen hyldest. Tværtimod. Men det er nødvendigt at beskrive, hvordan jeg var før, hvis jeg vil fortælle, hvor jeg er nu.

- Heldigvis var jeg i gang med at se tingene i øjnene, inden jeg læste bogen. Jeg var i gang med at acceptere, at der vist havde været et par småfejl i løbet af de seneste 30 år.

- Ja, for undervejs i bogen kan man godt få tanken, at du er - eller har været - et dumt svin.

- Jeg har ikke haft nogen intention om at udstille mig selv som en kæmpe idiot. Det synes jeg nu heller ikke, at bogen gør. Det har dog været svært ikke at gå til modangreb på dem, der har kritiseret mig.

- Det her er jo ikke første gang, du har lagt dit liv om. Hvad er anderledes?

- Jeg har i hvert fald påstået, at jeg har lagt mit liv om flere gange. Helt ærligt, så har jeg jo kun skruet på nogle knapper - så har jeg boet i Værløse, så har jeg boet i København. Men det er jo ikke at lægge sit liv om.

- Jeg lagde mit liv om - ikke til det bedre, dog - da jeg begyndte at fyre den fuldstændig vanvittigt af som 42-årig. Det var en livsomlægning.

- Nu er du gået modsat: er veganer, har fået to små børn igen, drikker ikke, er blevet troende og er flyttet på landet. Hvorfor?

- Det der med at lave sig selv om mange gange... det kan jo godt se sådan ud udefra, men det er faktisk først nu, jeg føler, at jeg er landet et sted. Alle andre gange har jeg altid været på vej videre.

- Og det føles fuldstændig fantastisk. Jeg har aldrig været lykkeligere i mit liv, har aldrig haft det bedre.

- Så den evige jagt på 'noget mere' er væk?

- Der spræller ens ego jo lidt. Jeg kan da godt blive ramt af griskhed. Det er bare gået op for mig, at det er et behov, der ikke kan tilfredsstilles. Det er ligesom en millionær - selv om han har penge nok, så vil han have flere. Han vil være milliardær. Sådan er det.