Casper og konen køber kæmpe millionvilla

Der bliver masser af plads at boltre sig på for børnene Cooper på to år og Jagger på ni måneder, når de sammen med deres kendte forældre, skuespiller og komiker Casper Christensen og hans hustru, Isabel Christensen, rykker ind i deres nye hus i Hornbæk.

Det celebre par har nemlig skrevet under på et skøde, der giver dem ejendomsretten over en villa med ikke mindre end ti værelser.

For villaen har de måttet slippe 11,4 millioner kroner. Det skriver ugebladet Her & Nu.

På tinglysning.dk fremgår det, at parret hver har en ejerandel på 50 procent af boligen.

I den nye villa får de ifølge Her & Nu 314 kvadratmeter hus samt en kælder på 170 kvadratmeter, mens der også følger både en privat park på 4360 kvadratmeter og egen sø med i købet.

Casper Christensen og Isabel Christensen har de seneste tre år haft adresse i Ålsgårde, der også ligger et stykke nord for København.